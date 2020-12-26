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День подарков отмечается 26 декабря: Традиции и история праздника

08:30 26.12.2020 Фото: pxhere.com
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Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения.

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День подарков — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря

День подарков (англ. Boxing Day) — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.

В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.

Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в коробках, отсюда и название — Boxing Day (англ. box — коробка).

Только в прошлом веке Boxing Day стал официальным праздником. Комбинация двух праздников — Рождества и Дня подарков — еще больше укрепила традицию собираться семьями на Рождество.

А в Австралии День подарков становится ещё и значимым спортивным днем (схожим по интенсивности с церемониями Дня ANZAC). В Мельбурне проходит тестовый матч на главном крикетном поле, в Сиднее начинается ежегодная гонка на яхтах Sydney to Hobart Yacht Race, которую называют иконой австралийских летних видов спорта, и которая соперничает по популярности с такими громкими для страны событиями, как Кубок Дэвиса (теннис) и Кубок Мельбурна (скачки).

Кстати, у католиков есть праздник-аналог Дню подарков, который отмечается также 26 декабря, — День Святого Стефана. Он имеет схожие традиции, поэтому эти праздники нередко путают друг с другом.

Источник: calend.ru

26 декабря 2020 день подарков история подарок праздник
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