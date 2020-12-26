Подробный гороскоп на воскресенье 27 декабря 2020 года для каждого знака индивидуально

Гороскоп на 27 декабря 2020 года

Гороскоп на 27 декабря 2020 года.

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Венера благоприятствует женщинам-Козерогам. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение. Особая, неуловимая 2020 прелесть и тактичность в общении примечет внимание и интерес мужчин. Этот день может подарить вам встречу, которая может со временем закончиться браком. Мужчинам-Козерогам предстоит отстаивать свои взгляды. Будьте предельно осторожны — повышена вероятность травм. Переутомление может быть чревато депрессией, а возникшее чувство недовольства собой спровоцирует неосмотрительность в высказываниях или опрометчивость в поступках.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Если в результате духовной работы вам удастся избавиться хотя бы от одного отрицательного качества характера - это будет означать победу над собой и начало совершенствования. Трудиться вам сегодня придется больше обычного. В отношениях с членами семьи и близкими людьми вероятны положительные изменения.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День активизации творческих способностей. Рыбы могут проявить себя как талантливые редакторы, писатели, режиссеры. Пропустив все впечатления дня через сознание, они будут владеть ситуацией на работе и в коллективе, чувствовать настроение подчиненных и состояние дел. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве. Самое время отправиться вместе с семьей на природу - это пойдет на пользу вам и детям. Общение с ними не только отвлечет вас от забот, но и поднимет настроение. В результате совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

День отдыха, обретения новых источников энергии, раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вероятно, вы получите неожиданное известие - будьте готовы к серьезным проблемам. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: сходите на прогулку в лес, к реке.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Обостренная впечатлительность может помешать реализации ваших планов. Влияние людей, с которыми вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что вы попадете к ним в зависимость. Сохраняйте уверенность и оптимизм. Любовь и преданность близких вам людей защитят вас от неприятностей.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Напряженный день. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение: ваша эмоциональная чувствительность и интерес к новым людям могут сослужить плохую службу Женщинам-Близнецам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве. Самое время отправиться вместе с семьей на природу — это пойдет на пользу и вам и детям. Общение с ними не только отвлечет вас от забот, но и поднимет настроение. В результате совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и усилий, контакты с партнерами несут обманчивые надежды и, скорее всего, закончатся разочарованиями. Возможны негативное влияние или ложный совет, который приведет к ошибкам в работе или финансовым потерям. Будьте предельно осторожны — повышена вероятность травм.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Напряженный день. Будьте предельно осторожны — повышена вероятность травм. Переутомление может быть чревато депрессией, а возникшее чувство недовольства собой усилит раздражительность, что может повлечь за собой ссоры в семье. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться - это ненадолго. Решительно беритесь за новое дело - и вы сможете успешно довести его до конца.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Сатанинский день. Сегодня займите выжидательную позицию, так как достигнуть задуманной цели будет тяжело. Возможно резкое ухудшение материального положения из-за непредвиденных расходов. Остерегайтесь травм, отравлений, обманов, краж.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День неблагоприятный в финансовом отношении. Проявите бережливость, так как незапланированные расходы скажутся на вашем бюджете. Велика вероятность несчастного случая. Остерегайтесь романтических приключений, они могут иметь нежелательные последствия.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Напряженный день. В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, для переговоров, заключения брака. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Постарайтесь ограничить общение: сарказм и разговорчивость, граничащие с болтливостью, могут сослужить плохую службу

Источник: supercook.ru