Что строго нельзя делать в Ведьмов день 26 декабря 2020 года?

В этот день следует быть особо аккуратными со своими мыслями и действиями.

В этот день следует быть особо аккуратными со своими мыслями и действиями

Согласно православному календарю сегодня, 26 декабря, считается днем почитания памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые пострадали, приняв ужасную мученическую смерть за веру Христову еще в начале IV века.

На Евстрата категорически запрещается ругаться и сквернословить, запрещено злиться и высказывать обидчику все, что вы о нем думаете. Люди верили, что в этот день связь с потусторонним миром особенно тонка и тех, кто бранятся и ходят злыми и обиженными, ведьмы могут без всякого труда забрать с собой.

Вообще, если верить народным приметам и суевериям, то двадцать шестой декабрьский день считается днем ведьминских сборищ и посиделок. На Руси верили, что сегодня ведьмы собираются все вместе на шабаш и решают, куда скрыть солнце, чтобы оно больше не радовало людей.

Считалось, что сегодня нечисть, летая, поднимает ураганы и снежные метели.

В этот день следует быть особо аккуратными со своими мыслями и действиями.

Источник: mk.ru