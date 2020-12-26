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Что можно и что нельзя делать 27 декабря в день мученика Фирса

21:30 26.12.2020 Фото: pixabay.com
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В этот день обязательно нужно прибраться в жилище. Также утверждается, что в праздник молочные продукты обладают особенными полезными свойствами.

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Какой будет погода в этот день, таким будет и предстоящий февраль
Сюжет: Православные обряды
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Что можно и что нельзя делать 27 декабря в день мученика Фирса26 декабря - День святого Стефана у западных христиан: История и традиции важной датыЕщё 560 новостей

В этот день православным верующим рекомендуют сократить время, затрачиваемое на развлечения, и уделить больше внимания духовному развитию.

В этот день, 27 декабря, православные верующие почитают память мученика Фирса. Святой родился и жил в городе Кесарии в Вифинии. В те времена правителем был жестокий человек-идолопоклонник.

Язычник приказал мучить Фирса, однако никакие козни не смогли сокрушить веру святого. Сначала его бросили в кипящий котел, но он остался невредим. Потом его хотели утопить, но и после этого мученик выжил. Когда же на Фирса натравили зверей, которые должны были его растерзать на части, животные начали ластиться к святому, а затем спокойно ушли.

В конце концов было принято решение перепилить тело Фирса пилой. Плоть мученика не пострадала, и он отошел в мир иной без боли.

Что нужно делать 27 декабря

В этот день обязательно нужно прибраться в жилище. Также утверждается, что в праздник молочные продукты обладают особенными полезными свойствами. Поэтому во время чествования мученика Фирса рекомендуют пить коровье молоко.

Что нельзя делать 27 декабря

Не стоит много времени тратить в праздничный день на бесполезные развлечения. Не нужно злоупотреблять просмотром телевизора и общением в социальных сетях. Гораздо лучше посвятить день духовному развитию — читать книги, вести беседы с представителями старшего поколения, познавать мир любыми доступными способами.

Приметы 27 ноября

— какой будет погода в этот день, таким будет и предстоящий февраль;

— если день выдастся теплым, то лето будет знойным;

— ночью на небе будет много звезд — придут сильные морозы;

— в течение дня произойдет резкая смена погоды — следует ждать потепления.

Источник: 5-tv.ru

27 декабря 2020 День мученика Фирса запреты дня приметы
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