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Красота / Общество

Почему стричься нужно на растущую Луну? Как выбрать дату для стрижки по лунному календарю

11:30 26.12.2020 Фото: pxhere.com
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Эзотерически считается, что новолуние – это мощная фаза Луны, чтобы посеять «семена намерения», поскольку это окно во времени для проявления, включая более длинные волосы и более быстрый рост.

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Планирование времени стрижки очень важно для того, чтобы волосы выглядели пышными и здоровыми

Планирование времени стрижки очень важно для того, чтобы волосы выглядели пышными и здоровыми. Неправильный выбор дня может пагубно сказаться на состоянии волос, а стрижка в сезон весенних праздников может даже принести неудачу. Поэтому важно знать, правда ли, что стрижки в фазу растущей Луны могут помочь сохранить здоровье и красоту волос.

Как практиковать лунный уход за волосами

Для этого убеждения тоже есть прецедент. Фермеры полагались на фазы Луны для указания того, когда сажать культуры для оптимального роста, начиная с 1800-х годов. Лунный уход за волосами просто применяет те же самые планетарные принципы к людям, в частности, к их волосам.

Подобно тому, как Луна притягивает приливы в океане, она притягивает все водоемы: это заставляет влагу подниматься на земле, что способствует росту. Именно это восходящее движение воды, вызванное Луной, лежит в основе лунного ухода за волосами. В конце концов, люди состоят в основном из воды, и она составляет примерно от 10 до 13% наших волос.

Установить намерения во время новолуния

Понимание специфики синхронизации ухода за волосами с лунными циклами учитывает возрастание и убывание Луны. Новая Луна в самом начале лунного цикла едва видна на небе. Эзотерически считается, что новолуние – это мощная фаза Луны, чтобы посеять «семена намерения», поскольку это окно во времени для проявления, включая более длинные волосы и более быстрый рост. Когда женщина демонстрирует свои пышные локоны, то должна помнить, что позитивный разговор с самим собой – это недостающий ингредиент успеха.

Когда женщина постоянно говорит «мои волосы не растут, мои волосы выпадают, мои волосы тусклые, мои волосы сухие и ломкие», то создает эту реальность. Волосы, как и наше существо, нуждаются в позитивных аффирмациях, чтобы трансформироваться в то, что люди пытаются создать.

Выбрать дату стрижки в период растущей Луны

Весь смысл правильного выбора даты заключается в нескольких различных целях, в том числе желание густых и сильных волос. Волосы имеют сакральное значение, поэтому их можно связать с астрологией и рассматривать как проводника между людьми и Вселенной.

Хороший способ начать – это выбрать лунный день, который обладает энергией для укрепления корней, а все проистекает из наличия здоровых корней и увлажненной кожи головы. Наряду с настоящим уходом за волосами выбор правильного дня может произвести революцию.

Выбор даты основан на лунном календаре. Растущая Луна (с 1 по 15 лунные дни) – идеальный повод подстричься. Астрологически это идеальное время для стрижки, потому что оно символизирует энергию и сочность – именно то, что каждая женщина хочет от своих прекрасных локонов. Растущая Луна поможет волосам снова расти гуще и быстрее. Это также позволит корням стать сильнее.

Еще одной важной деталью является изучение того, в каком знаке будет находиться Луна в тот день, когда планируется стрижка. Рекомендуется дождаться земных знаков, таких как Дева и Козерог, чтобы обеспечить внимание к деталям во время стрижки. Другими знаками, которые могли бы быть предпочтительнее для блестящих, здоровых волос и удивительного роста, были бы водные знаки, такие как Рыбы, Рак и Скорпион.

Если Луна находится в Овне, не стоит стричься, это неблагоприятное время, потому что волосы потеряют свое качество, усилия будут потрачены впустую. Еще одно неблагоприятное время, если Луна находится в Стрельце, так как волосы не будут держать форму.

С 16 по 30 день, то есть фаза убывающей Луна, не такой уж хороший период для стрижки. Как указано в названии, убывающая Луна исчезает, и если подстричь волосы в этот период, они снова станут слабее.

Источник: rsute.ru

астрология волосы лунный календарь лунный уход за волосами фаза растущей Луны
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