Правдивые гадания на Новый год 2021: На любовь, рождение ребенка и избранника по жизни

Чтобы 2021 год весь был финансово стабильным, в ночь на Новый год нужно вшить в подол своего платья монетки и проходить с ними в течение одной недели. Это поможет привлечь богатство на будущий год.

Именно в последнюю ночь в году происходят настоящие чудеса

Какие гадания на Новый 2021 год являются правдивыми, интересует многих людей. Именно в последнюю ночь в году происходят настоящие чудеса, и люди могут узнать свое будущее и об изменениях в личной жизни, а также провести гадание на финансовый достаток. Их можно провести в форме интересной игры в кругу друзей или самому после шумного праздника.

Новогодние гадания в компании друзей на будущее

Записки с предсказаниями

Все гости на новогодней вечеринке на клочке бумаги должны написать их самые заветные мечты. К примеру, купить машину или квартиру, поехать в отпуск за границу, выиграть в лотерею, рождение долгожданного ребенка и т. д. Затем спрятать эти записочки в обертку для конфет и развесить на елке. Гости снимают с елки по одной записке на человека, открывают ее и получают предсказание на будущее.

Выпечка с сюрпризом

На Новый год можно приготовить необычный пирог в домашних условиях. Вечером, перед тем, как поставить его на праздничный стол, пирог разрезают на небольшие порции. В каждый кусок пирога нужно положить маленький символ, имеющий свое предсказание.

Это могут быть:

маленькая записочка, которая символизирует удачу в обучении, документами;

фасоль предвещает скорую покупку жилья;

крупные ягоды означают, что человека кто-то попытается соблазнить;

колечко сигнализирует о скорой свадьбе;



кусок ткани означает, что заветное желание сбудется.

Можно увеличить количество символов. При этом важно, чтобы всем приглашенным гостям досталось по куску пирога.

Гадания на Новый 2021 год для себя на любовь, деньги и будущее

Не всем нравится проводить гадание в шумном кругу друзей, им больше по душе остаться в тишине после праздника и выполнить более сложные обряды.

Утренние записки помогут предсказать будущее

Чтобы узнать свое будущее, нужно на 12 листах написать все заветные мечты. Записочки аккуратно сложить друг с другом и спрятать под подушку. Наутро, сразу после пробуждения, нужно спонтанно вытащить одну любую записку. Эта мечта обязательно осуществится в 2021 году.

На любовь

Чтобы узнать, суждено ли в наступающем году встретить суженого и выйти замуж, понадобится обычный репчатый лук. Его нужно поставить в воду:

Если лук успел прорасти к Рождеству, то в скором будущем состоится свадьба.

Если же избранник не один, то нужно взять столько головок лука, сколько претендентов на руку и сердце. Затем поставить каждую в банку и подписать именем ухажера.

Мужем станет тот, чья головка лука быстрее прорастет.

На рождение ребенка

До празднования Нового года в тазик добавить холодную воду и поставить в его центре зажженную свечу, поставленную на маленькое блюдечко. Оставить на всю праздничную ночь. Наутро проверить свечу с блюдцем: если они сдвинулись влево, то скоро в семье ожидается пополнение. В случае, когда все сдвинулось в правую сторону или осталось в центре, то рождение ребенка в наступающем году не предвидится.

Проверка на верность избранника

На стол в новогоднюю ночь положить четное число ножей и вилок, даже несмотря на то, что один из наборов может быть лишним. Все равно пусть будут на столе. После завершения праздника, убирая стол, нужно проверить, сколько столовых приборов осталось. В случае, когда их количество осталось четным, то избранник верный. А если нечетное, то это ветреный парень. Данное гадание является правдивым. По этой причине нужно миллион раз подумать, хочется ли узнать правду об избраннике.

На деньги под бой курантов

Нужно написать на небольшом листике бумаги фразу: «Богатство 2021». Когда начнут бить куранты, лист нужно срочно зажечь. Если он успел полностью сгореть, пока не пробили куранты, то достаток будет обеспечен. В случае, когда лист не сгорел весь, то год будет таким же, как обычно.

Как привлечь деньги на долгий период

Чтобы 2021 год весь был финансово стабильным, в ночь на Новый год нужно вшить в подол своего платья монетки и проходить с ними в течение одной недели. Это поможет привлечь богатство на будущий год.

Источник: rsute.ru