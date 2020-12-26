Значение родинок на различных частях тела

По родинкам можно предсказать судьбу, характер и склонности человека

Сейчас на родинки меньше обращают внимание. А зря: по ним можно предсказать судьбу, характер и склонности человека. Как это сделать? Очень просто.

В XVII-XVII веках распространилось поверье, будто лицо Венеры - богини любви и красоты - было украшено родинкой. Считалось, что если у женщины рядом с губами "расположилось" это маленькое пятнышко - ей будет сопутствовать удача, да и мужским вниманием она не останется обделена. Поэтому придворным дамам, перед тем как крутить хвостом перед императорами и королями, приходилось либо приклеивать мушки, либо рисовать.

Сейчас на родинки меньше обращают внимание. А зря: по ним можно предсказать судьбу, характер и склонности человека. Как это сделать? Очень просто. Обратите внимание на то, где они расположены.

На лице

Если у женщин родинка "поселилась" рядом с губами, это говорит о гиперсексаульности. И в то же время о легкомыслии. Такие женщины меняют мужчин как перчатки и лет до 30 особо не задумываются о доме или семье. Ветер голове. Шило в одном месте. У них тяга к приключениям (равно как и к изменам) - от природы. Вот только о мужчинах с родинкой на лице такого не скажешь. Они - полная противоположность "сестрам по родинкам". Как правило, они являют собой воплощение скромности. И остаются девственниками, в то время как их сверстники уже имеют за плечами уйму любовных похождений. Зато из таких милых мальчиков получаются идеальные мужья, примерные семьянины, которые не будут "по бабам шастать", наплодят кучу детишек и будут молится на семью.

На шее и плече

Родинки на шее и плечах говорят нам, что их владелец - натура творческая. Фантазии таких людей можно только позавидовать, да и талант восхищает всех вокруг. Вот только "продать" свои умения эти люди не могут, зарабатывают копейки, которых еле-еле хватает на кисти с красками или перо с бумагой. Впрочем, для существования им миллионов не надо: они привыкли жить скромно и не страдают "вещизмом". Могут в одной и той же одежде ходить несколько сезонов - в ней же появляться на людях, в ней же быть дома и даже спать. Романтики. Хотя предпочитают не столько дарить женщинам цветы, сколько водить их на то место, где они растут - посидеть рядом и полюбоваться. Так дешевле.

На спине

Родинка на спине указывает на то, что человек очень преданный и честный. А еще трудолюбивый. Обожает семью и делает все, чтобы она жила в достатке. Может работать одновременно на четырех работах, при этом успевать проверять уроки у своих детишек, мыть посуду и стирать носки с пеленками. Что касается женщин, то у них удачно складываются дела на работе, однако в любви не очень везет.

На груди

Если это мужчина, то он самонадеянный, уверенный в себе. Он всегда готов поспорить и попробовать доказать свою правоту, даже если сам знает, что не прав. Женщины с родинками на груди становятся отличными матерями, чаще всего рожают нескольких детишек.

На животе

Если у женщины родинка на пупке, то ее ждет удачное замужество. Для мужчин это значит богатство. Правда, для этого им все же придется постараться.

На бедрах

Родинка на бедрах у мужчин свидетельствует о том, что он сильно зависит от матери. Она контролирует каждый его шаг. Если маме не понравится его новая пассия, она сделает все, чтобы сын с ней расстался. Несамостоятельный. Жену будет воспринимать как вторую маму и во всем станет ей подчиняться. В общем, подкаблучник. А вот женщин с родинками на бедрах ждет крайне незавидная судьба. Большинство из них поздно выходят замуж, а в любом обществе считаются "белыми воронами". Впрочем, не так уж это и плохо. Время до замужества (которого будет предостаточно) можно посвятить карьере и утвердиться в жизни.

На руках

Люди с большим количеством родинок на руках – как мужчины, так и женщины - жутко неуверенные в себе. Они редко признаются в любви первыми - думают, что им обязательно не повезет. Предпочитают страдать, чем осмелиться на откровенный разговор.

На пальцах

Вредный знак - говорит о том, что человек склонен к воровству и мошенничеству. Вот уж с кем не стоит играть в карты и прочие азартные игры!

На половых органах

Родинка "в том месте" - знак свыше. Женщина сможет родить если уж не гения, то безусловно талантливого ребенка. А вот мужчина никогда не будет нуждаться в деньгах.

И помните: чем ярче родинка - тем сильнее выражены те черты, на которые они указывают. Кстати, со временем на теле у человека появляются новые родинки – это значит, что характер человека с годами меняется. И это нормально.

А вот избавляться от родинок все же нежелательно. Особенно, на лице. Помните знаменитую родинку на лице Синди Кроуфорд? Так вот. Когда только модель начинала свою карьеру, менеджер посоветовал ей избавиться от этой родинки и перекраситься в блондинку. Синди рассудила, что такой менеджер ей не нужен, взяла его да и уволила. А сегодня ее лицо украшает самые известные глянцевые журналы. Кто знает, может быть и Ваша родинка сыграет в Вашей жизни важную роль?

Источник: astroguide.ru