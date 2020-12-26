Какой кошелек способен привлечь деньги его обладателю? Как притянуть богатство к себе

На купюре достоинством в один доллар на обратной стороне изображен очень мощный символ, привлекающий энергию денег и успеха.

Кошелек - это не просто стильный аксессуар

Кошелек - это не просто стильный аксессуар. Прежде всего кошелек нужен для того, чтобы хранить деньги. Однако у умных людей он не только хранит деньги, но и приумножает доход. Каким же должен быть кошелек?

1. Респектабельный.

Дешевый кошелек никак не может притягивать деньги, поскольку сам несет энергию бедности. Не хватает денег на дорогой кошелек - остановитесь на кошельке средней цены. Главное - чтобы он выглядел респектабельно, навевал мысли о богатстве и был достаточно функциональным.

2. Просторный.

Деньгам хорошо живется в просторном кошельке. Любые, даже самые крупные, купюры должны в него помещаться полностью, не сгибаясь. Что, самые крупные не влезают? Значит, Вы их не ждете, поэтому они в Вашем кошельке и не появятся! Удобное отделение для мелочи тоже должно быть обязательно.

3. Из натурального материала.

Остановите свой выбор на кошельке из кожи, замши или материи - они отлично пропускают энергию денег. Стоит избегать искусственных материалов, таких, как полиэтилен и его производные, поскольку они не несут в себе никаких материальных энергий. Более того, в силу своей искусственности, они перекрывают доступ естественных энергий. Вот почему стоит покупать кошельки в хороших магазинах, а не на рынках, где Вам за те же деньги вместо кожи могут подсунуть клеенчатое “нечто”.

4. Цвета денег и богатства.

Фен-шуй традиционно выбирает для кошельков цвета богатства - а это все цвета Земли и Металла. Это коричневый, черный, весь диапазон желтого, а также золотой и серебристый. Кажется скучным? Но в этом диапазоне тоже множество различных вариантов!

Каких цветов следует избегать? Бойтесь цветов воды - из синего, голубого и зеленого кошелька деньги утекут!

Что положить в кошелек, чтобы привлечь деньги?



Традиционно для привлечения денег в кошелек кладут связку из трех или пяти монеток с отверстиями посредине.Такую связку вы можете сделать сами, связав монетки красной ленточкой или жгутиком скрученным из толстых красных ниток. Если у вас нету таких монет, вы их можете приобрести в магазинах фен-шуй.

Еще один совет от фэн-шуй – держать в кошельке небольшую картинку с изображением грозди винограда, листочков мяты или зеленого чая: эти плоды и растения обладают способность улучшать денежную удачу владельца кошелька. В кошелек рекомендуется класть также бобы и кусочек корицы — пряность привлекает деньги, а бобы их сохраняют. Большой энергетикой для привлечения денег обладает «неразменная» купюра достоинством в один доллар. Можно положить в свой кошелек и восточные символы привлечения денег - это всевозможные гексограммы, руны. Русское народное средство: нужно положить в кошелек кусочек корня хрена. Это растение собирает материальные энергии в очень больших количествах. Лучше выкопать и высушить хрен самостоятельно, а не купить на рынке. Материальные энергии собираются в больших количествах и в вереске. Маленькую веточку вереска тоже можно положить в кармашек кошелька. Как обращаться с кошельком, чтобы он привлекал деньги? Деньги в кошельке надо складывать лицом вверх, соблюдая их «чин» - сначала крупные, затем мелкие. Никогда не держите кошелек пустым, пусть в нем лежит хотя бы монетка. Никогда не тратьте все до последней копейки. Всегда должен оставаться НЗ (”неприкосновенный запас”) – хотя бы стоимостью в один трамвайный билет.

В кошельке должна быть “счастливая монетка” (первая заработанная, полученная от хорошего человека, от успешной сделки и так далее). Эту монетку нельзя тратить, ведь она - счастливый талисман достатка.

Кстати, американский доллар тоже может служить денежным талисманом. Дело в том, что на купюре достоинством в один доллар на обратной стороне изображен очень мощный символ, привлекающий энергию денег и успеха. Этот символ - всевидящее око на египетской пирамиде.

В кармане одежды, повешенной на сезон в шкаф, положите мелкие купюры. И помните: деньги не любят порванных карманов или оторванных пуговиц.

Выигранные, заработанные нечестным путем, найденные, подаренные деньги не приносят счастья и поэтому не должны задерживается в Вашем кошельке. Раздайте их нуждающимся или немедленно потратьте.

Деньги надо любить и относиться к ним бережно. Каждую полученную купюру обязательно расправьте, прежде чем она попадет в Ваш кошелек.

Избавьтесь от хлама! Деньги не «пойдут» в кошелек, захламленный всякими ненужными бумажками, старыми талончиками, обрывками с телефонными номерами и прочей ерундой. Выньте из кошелька фотографии близких - мужа, детей. Во-первых, фотографии “перебивают” денежные потоки энергии, а во-вторых, энергии кошелька и самих денег могут влиять через фотографии на ваших близких. Это, конечно редкие случаи, но случается, что подобные энергии могут опустить уровень энергии близкого человека на совсем уж материальный план.

Запомните: фотографиям и воспоминаниям в кошельке явно не место. Пусть он выполняет только одну, денежную функцию.

От какого кошелька необходимо избавиться как можно скорее Как только кошелек потеряет «товарный» вид, от него надо избавляться. Потертости, изломы и даже дыры говорят деньгам о Вашей бедности - в такой кошелек деньги не спешат! Через прорехи улетучивается от Вас денежная энергия. Что делать со старым кошельком? Избавиться от него немедленно! Это как раз тот случай, когда старый друг не лучше новых.

Источник: astroguide.ru