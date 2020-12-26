Определяем тип сексуального темперамента: 4 типа сладострастности

Людей, которые не считают секс главным в жизни, насчитывается около 10%, как и людей с гетеросексуальным темпераментом.

Сексуальные потребности могут сыграть роль основной составляющей в отношениях между людьми

Потребность в сексе у каждого своя, поэтому с уверенностью можно предположить, что любого человека хотя бы раз в жизни интересовал вопрос о его сексуальном темпераменте, а также о темпераменте партнера и совместимости с ним.

Сексуальные потребности могут сыграть роль основной составляющей в отношениях между людьми, которые намерены построить совместное счастье. Конечно же, секс относится к разряду второстепенных, что объединяет двух людей, однако, если нет взаимного удовлетворения в этой сфере, пару не назовешь счастливой. Секс - это способ выражения любви, и если у вас с партнером отсутствует гармония в сексуальном плане, конфликты и недовольства неизбежны.

Сексуальный темперамент следует понимать, как степень выраженности сексуальных потребностей личности, подразумевающая длительность, частоту и активность половых сношений. Сексуальный темперамент можно определить по активности человека при общении с противоположным полом.

Как известно, врожденные качества, обусловленные генетически, под влиянием образа жизни могут изменяться лишь незначительно. Вот почему важно, чтобы партнеры, рассчитывающие на длительные отношения, не имели существенных различий в темпераменте.

В соответствии с научным подходом, сексуальный темперамент человека подразделяется на три группы: сильный, средний и слабый.

Первый тип сексуального темперамента: сильный

Человек с сильным типом сексуального темперамента активен и общителен, как со своим, так и с противоположным полом. Время полового созревания наступает рано, поэтому человек и раньше готов к половым отношениям. Секс для него становится обязательной частью отношений. Человек требует много внимания, готов много времени провести с партнером в постели, отличается высокой половой активностью. Предварительные ласки не столь значимы для него, ему важен сам процесс. Чувственность и нежность - не в его приоритетах. Самое главное - техника исполнения, а также окончательный результат. Потребность в сексе у людей с сильным темпераментом сохраняется очень долго.

Люди этого типа не в состоянии длительное время оставаться без секса. Если у женщины сильный сексуальный темперамент, она становится притягательной для мужчин, даже если не обладает выдающимися внешними данными или способностями. Как говорят сексологи, к категории людей с сильным сексуальным темпераментом относится около 10% людей. Но страстное желание сексуальных отношений может также свидетельствовать о том, что человек неудовлетворен любой другой сферой своей жизни. Возможно, не реализовал свою значимость в отношениях с людьми, нуждается в большей поддержке и благодарности. При этом секс становится средством восполнения неудовлетворенных психологических потребностей, человек восстанавливает свою позицию, получая в сексуальных отношениях ту любовь, в которой нуждается.

Гиперсексуальность

Если вы гиперсексуальны, для начала оцените отношения, в которых вы состоите. При неудовлетворенности женщины партнером в таких вопросах, как финансовое обеспечение, отсутствие доверия и полноценного общения, нормального быта, то непросто поддерживать с ним сексуальные отношения вообще, а если он обладатель сильного сексуального темперамента, то тем более. Сделайте соответствующее заключение: сильное сексуальное желание может снизиться после того, как вы уладите все другие вопросы.

Слабо выраженная сексуальность

Людей, которые не считают секс главным в жизни, насчитывается около 10%, как и людей с гетеросексуальным темпераментом.

Половое развитие людей со слабым типом темперамента начинается позже по сравнению с другими людьми. Они не испытывают сильного интереса к половой жизни и не проявляют активности в общении с противоположным полом. Они склонны к близости с партнером на других уровнях - в плане общения, объятий, ласк, достижении совместных целей и обсуждении жизненных ценностей.

В сексуальном плане они не особенно эмоциональны, не проявляют инициативы. Как правило, эти люди не испытывают оргазм, они предпочитают секс только для мужа, и если выражают оргазм, то искусственно.

До настоящего времени русские сексологи не определились, что нужно понимать под термином "фригидность". Одни считают его заболеванием, другие - нарушением в организме. Но вполне может быть так, что женщина не способна испытать оргазм по причине несостоятельности партнера, внутренних противоречий, страхов и комплексов, которые сдерживают ее, не позволяют расслабиться и получить наслаждение от партнера и самого процесса.

Поэтому нет необходимости все списывать на врожденные качества и половую конституцию, которая не поддается изменениям. Может быть, проблема решится и другим способом.

Как быть, если у вас слабый сексуальный темперамент и половая конституция? Попробуйте разобраться в истинных причинах отсутствия влечения. Если вы поймете, что настоящая причина не в генетически заложенных данных, следует обратить внимание на свою личность. Может быть, вы не желаете сексуальных отношений из-за неудач в прошлом, недооцениваете себя или дает о себе знать нервозность, психическая нестабильность?

Если вы не находите причин среди перечисленных, и вас пугает проблема отсутствия оргазма или желания к сексуальной жизни, обратитесь к специалисту.

Сексуальный темперамент средней силы

Им обладают около 80% людей, то есть, многие. Для таких людей секс - это периодически возникающая страсть в обыденной жизни. У таких людей нет столь яркой необходимости в сексе, как в воздухе, но они не готовы прожить без него.

Люди, располагающие сексуальным темпераментом средней силы, получают от секса не только физическое, но и эмоциональное удовлетворение. Им нужны предварительные ласки, выражение чувств в процессе полового акта. Приблизительно три раза в неделю - количество половых актов при устоявшейся половой жизни.

Источник: astroguide.ru