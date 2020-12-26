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Что пообещал Путин про индексацию работающим пенсионерам в прямом эфире 17 декабря, рассказываем

15:00 26.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Размер индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам до 2024 года закреплены еще в президентских поправках к пенсионной реформе. Ежегодное повышение предусматривается с 1 января каждого года, и в 2021 году пенсии должны увеличить на 6,3%. Так ли это?

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Владимир Путин всегда делает важные заявления в прямом эфире
Сюжет: Пенсионная реформа
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Что пообещал Путин про индексацию работающим пенсионерам в прямом эфире 17 декабря, рассказываемОб индексации пенсии и повышении зарплаты объявил Путин с 1 января 2021. На сколько процентов?Ещё 211 новостей

Выступил в прямом эфире 17 декабря президент России Владимир Путин. Все россияне замерзли возле экранов телевизоров, ноутбуков и телефонах в ожидании того, когда он затронет важную тему, например, для семей с детьми или пенсионеров. Глава государства не смог обойти стороной вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам - вопросов на эту тему было огромное количество.

- Как известно, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна. Здесь есть определенные тонкие элементы незачета некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионера. С этим точно совершенно нужно разобраться, — сказал президент. И призвал подумать об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

По словам Путина, на следующий год предусмотрена индексация пенсий на 6,3%, что превысит уровень прогнозируемой инфляции (4%).

- Мы сделаем все, чтобы это обеспечить, — заявил он.

Размер индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам до 2024 года закреплены еще в президентских поправках к пенсионной реформе. Ежегодное повышение предусматривается с 1 января каждого года, и в 2021 году пенсии должны увеличить на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, в 2024-м — на 5,5%.

индексация пенсий работающие пенсионеры
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