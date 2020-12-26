Растения, которые притягивают деньги в дом: Заговор на деньги

На самом деле, зелень в квартире уже сама по себе привлекает богатство, правда, далеко не вся

О денежном дереве – толстянке написаны чуть ли ни трактаты. Но совершенно несправедливо было бы забывать о других комнатных растениях и цветах, способных «приманить» в наш дом денежки. На самом деле, зелень в квартире уже сама по себе привлекает богатство, правда, далеко не вся.

Если вы хотите зарабатывать больше, то не ставьте рядом со своим спальным местом остролистные цветочки (финиковую пальму, драцену, юкку), а уж тем более – кактусы. Они за ночь «выпивают» вашу энергию, и поэтому на работу вы приходите уставшей и вялой, тут уже не до подвигов и свершений. Вот о том, как цветущие или декоративнолистные, горшочные или срезанные растения влияют на наше финансовое благосостояние, мы сегодня и поговорим.

Многие в подборе своего «зимнего сада» ориентируются на учение фэн-шуй, но ведь есть и наши, собственные поверья и приметы. И уж если нам суждено родиться не в Китае, давайте обратимся еще и к исконно русским традициям и значениям растений. Причем я предлагаю вам не просто пробежаться до цветочного магазина и купить какой-то определенный «лютик» в горшочке, но и вырастить на подоконнике цветы, зелень и злаковые, которые помогают прибавлению денежных средств. Между прочим, как ни странно, многие из этих растений отвечают не только за материальную прибыль, но и за другие интересы в нашей жизни. Так что, совместим приятное с полезным.

Расти, росток, в мой кошелек

Денег много не бывает – никто не возьмется поспорить с этой расхожей истиной, однако случаются моменты, когда маленькая зарплата провоцирует нас обратиться не только к работодателю с просьбой о повышении оклада, но и к магическим практикам. Если вы считаете, что достойны лучшей финансовой доли, то давайте исправлять положение. Тем более, что весна – лучшее время для посадок. Приготовьте грунт, длинный ящик, лейку и маленький совочек. Будем устраивать на подоконнике весенний луг или грядку с зеленью – на ваше усмотрение. Сразу оговорюсь, можно обойтись и без массовых посадок. Если вы хотите получить разовую прибыль, какие-то небольшие случайные деньги на мелкие расходы, то просто посадите в баночку луковицу, прочтите заговор и дождитесь, пока она прорастет. Лук символизирует выздоровление, охрану, богатство.

Однако, если вы хотите, чтобы ваш достаток был стабильным и находился на высоком уровне, то приступайте к посевам. Я расскажу вам, что можно вырастить на подоконнике, и что эти растения символизируют, а вы выберите то, что, по вашему мнению, лучше подойдет вам по настроению, визуальному предпочтению и цвету ваших обоев.

Дикая (турецкая) гвоздика символизирует успех, деньги, страсть. То есть она может помочь вам увлечься своим делом, достичь на этом поприще значительных успехов и, соответственно, получить за свою работу достойное вознаграждение. Гвоздика – растение многолетнее, она начинает цвести в середине лета, поэтому, если вы посадите ее этой весной, то ее первые росточки будут просто радовать глаз, а к середине лета у вас появятся первые результаты в денежной сфере, которые потом будут «распускаться» цветочками, образуя пышную шапку.

Овес символизирует финансы. Ваши денежки будут колоситься, состоять из многих денежных потоков, которые сольются в плодородное поле. Причем одни проекты будут рождать другие, следующие, еще более обильные.

Пшеница – символ богатства и успеха, и она весьма оригинально смотрится на подоконнике. В отличие от овса, она приносит не только деньги, но и уважение в влиятельном обществе. Вы сможете заинтересовать своими идеями начальство или инвесторов, и ваша мозговая деятельность окупится сторицей.

Ромашка означает богатство, любовь, невинность. Веселенькие беленькие цветочки в пушистой зелени помогут вам получить денежки от того, кто вас любит. Или позволят вам до дрожи околдовать шефа. Только никаких служебных романов с целью обогащения! Ромашка предпочитает невинный флирт для пользы дела, для того, чтобы лишний раз продемонстрировать ваши лучшие деловые качества.

Хотите поправить финансовые дела, а заодно и ударить витаминами по весенней депрессии – посейте укроп – еще один символ страсти и богатства. Только дайте ему вырасти сантиметров до 10, и только потом начинайте потихоньку и очень деликатно «общипывать» кустики. Так же поступайте и с первыми прибылями – не тратьте сразу все, подождите, пока финансовый поток окрепнет, а первые деньги лучше вообще, так или иначе, пустить в оборот.

Вербена – растение магическое во всех отношениях, она не только привлекает деньги, но и избавляет от бессонницы, и способствует исцелению. Поэтому, если ваша финансовая проблема связана со здоровьем, частыми головными болями и с хроническим недосыпом, то посадите кустики вербены. Причем чем гуще, тем лучше. Когда растение окрепнет, вы сможете проредить свою «полянку», а срезанные веточки засушить и сделать из них ароматные саше для спальни – и от бессонницы избавитесь, и во сне будете заряжаться денежной энергией.

Если вам не хватает и денег, и любви, то посейте горчицу, она привлекает финансовые потоки и бодрящую любовь. Правда, сила горчицы – в семенах, поэтому результат появится только осенью, зато обильный.

Мать-и-мачеха способствует росту карьеры, наделяет властью, вследствие чего увеличивается и благосостояние. Правда, честно говоря, я не очень понимаю, как ее можно вырастить в домашних условиях. Можете попробовать выкопать в лесу или в парке только появившиеся кустики и посадить у себя дома. Только не обрывайте первоцветы, не губите весеннюю первую красу – долго срезанные цветочки не живут, а вы ведь нацелены на долгосрочную перспективу. Зато вы можете специально ходить в лес, чтобы любоваться этими маленькими солнышками – прогулки на свежем воздухе отлично повышают тонус.

Пион так же символизирует богатство, любовь, мужество. Конечно, его трудно вырастить на подоконнике, но ведь никто не мешает вам в период цветения этого великолепного цветка баловать себя шикарными букетами. Если вы хотите приманить богатство, то выбирайте крупные бордовые цветы в густой насыщенной зелени, не обрывайте листья. Поставьте букет пионов в кабинете или в гостиной, а если вы часто работаете дома, то поместите вазу с цветами так, чтобы вы, поднимая глаза от компьютера или от важных бумаг, могли постоянно его видеть. А если вы хотите, чтобы пион помог вам в чувственной любви, то размещайте его в спальне и выбирайте красные цветы. Хотите нежности – отдавайте предпочтение белым и бело-розовым пионам.

Орхидеи – еще один символ высокого положения и стабильного богатства. Эти экзотические растения – практически образ жизни. Они учат своего хозяина терпению, кропотливости и ответственности, что в итоге переносится и на повседневную, рабочую деятельность. Увлекшись орхидеями, вы начнете тщательнее вникать в деловые вопросы, научитесь замечать детали, что положительно отразится на ваших финансовых делах – вас ждут премии и поощрения.

Привычные растения в денежном разрезе

В принципе, деньги привлекают любые домашние растения с круглыми или слегка вытянутыми листьями, по форме напоминающими монетки. Это уже и упомянутая красула (толстянка), и фикус – с мясистыми, основательными листьями, и великолепный цикламен, и маранта. Если у вас уже есть эти растения, то просто «заговорите» их на денежную помощь, а если пока нет, то приобретайте согласно собственным вкусам и представлениям о красоте.

А еще вы можете заняться искусством бонсай и вырастить карликовые «денежные» деревца – это признак хорошего тона и символ материальной стабильности. Обычно бонсай выращивают из черенка, срезанного со старого дерева, но можно использовать и семена, и отростки, и отводки. Давший корень черенок высадите в тесный фарфоровый горшок, заполненный грунтом и щебнем. Почву плотно утрамбуйте и редко поливайте. Отрастающие стволы и ветви изгибайте, как вам нравится, закрепляйте проволокой или веревками. Так вы придадите своему деревцу изысканную причудливость. Вообще, бонсай – процесс трудоемкий и требующий определенных знаний, поэтому такой способ поправки финансового благосостояния подходит только самым терпеливым и настроенным на созерцание. Тем не менее, возьмите на заметку:

Самшит (карликовый) – способствует плодородию и обеспечивает благосостояние.

Декоративная тыквенная айва – способствует плодородию во всех смыслах этого слова, то есть вы в какой-то момент можете обнаружить, что созерцание айвы и уход за ней не только принесли вам деньги, но и помогли забеременеть.

Бамбук – увеличивает доходы, способствует плодородию. Его хорошо выращивать многоствольными композициями, для этого в одну лунку посадите несколько черенков. Только помните, что количество стволов должно быть нечетным.

Заговор на деньги

А теперь, для того, чтобы ваши растения стали вашими финансовыми помощниками, прочтите над ними заговор. Если вы сами сажаете «грядку» на подоконнике, то читайте тогда, когда кладете семена в землю, и когда появились первые ростки. Если вы купили растение или решили использовать уже имеющиеся у вас экземпляры, то просто попросите их о помощи при очередном поливе. С водой информация впитается лучше. Делайте заговор в ясную погоду, но на растущую луну. Итак:

Пробиваются ростки сквозь землицу, расцветают буйным цветом, бурной зеленью, пусть приносят ростки денежку, денежку большую, верную. Пусть богатство мое растет ото дня, и пусть множится, умножается, как росточек весной кверху тянется.

После всех своих манипуляций внимательно следите за заговоренным растением. По скорости роста, по обильности зелени, по появлению новых ростков вы сможете судить о положении в вашей денежной сфере. Причем вы сможете не только прогнозировать прибыли, но и избегать опасных финансовых операций – тогда, когда вы задумаете сделать какие-то вложения, которые могут вас разорить, ваше растение может начать желтеть и сбрасывать листья – это сигнал: будьте осторожны.

Конечно, как вы понимаете, одних цветов и растений мало. Нельзя засадить подоконник овсом или укропом и «забить» на рабочие обязанности, ожидая, что все разрешится само собой. Растения – только помощники, они создают благоприятный магический фон, настраивают вас на получение прибыли, поднимают настроение и заряжают позитивной энергией. Вы становитесь решительнее и работоспособнее, начинаете больше ценить себя и делать успехи. Свои, собственные успехи. Так что не забывайте ухаживать за своими растениями и плодотворно трудиться на благо родной фирмы и своего кошелька.

Источник: astroguide.ru