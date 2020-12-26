30 декабря 2020 года будет ли сокращенным рабочим днем

Сокращенный рабочий день или нет в России 30 декабря 2020 года, узнать можно из постановлений Министерства труда.

У многих возникла путаница по поводу сокращения рабочего дня перед новым годом

Сокращенный рабочий день или нет в России 30 декабря 2020 года, узнать можно из постановлений Министерства труда. По рекомендациям ведомства, в предпраздничный день сотрудников по домам можно отпускать на один час раньше с сохранением полной заработной платы, но зависит окончательный график от непосредственного руководство компаний и предприятий.

Праздничная дата или нет в России 31 декабря 2020 года

Официально праздничным днем 31 декабря 2020 года, как и в любой другой год, в России не является. Новый год предполагает праздничные выходные 1 и 2 января, а 31 декабря — день предпраздничный. Потому именно 31 декабря в России руководители компаний могут отпустить сотрудников домой пораньше, чтобы те начали подготовку к самой волшебной и торжественной ночи в году.

В 2020 году во многих регионах России 31 декабря объявлен выходным днем, чтобы жители страны могли пораньше начать свой зимний отдых. Сокращенным рабочий день будет только в тех компаниях, которые не «послушают» указы региональных властей в силу особенностей своей деятельности.

На уровне всей страны объявить 31 декабря нерабочим днем власти так и не удосужились, так как это требовало внесения серьезных поправок в производственный календарь. Но президент страны Владимир Путин поддержал идею региональных властей объявить выходной на уровне области: глава государства посоветовал этому примеру последовать и тем, кто еще не объявил «перенос» рабочего времени.

Рабочим днем в России вместо 31 декабря там, где решение уже было принято, будет суббота, 26 декабря. Коснутся нововведения всех государственных предприятий и учреждений, а также подведомственным им компаниям и заведениям.

Будет ли 30 декабря 2020 года сокращенным рабочим днем на предприятиях России

Согласно рекомендациям Роструда, в предпраздничный день в России рабочий день можно сократить на один час, а потому россияне вполне уверенно ожидают сокращения дня перед выходным 31 декабря.

Но по закону 31 декабря, даже несмотря на объявление выходного, праздничным днем не является, а потому и сокращенным днем 30 декабря не будет, если соответствующее решение не примет непосредственное руководство предприятия.

Выходной 31 декабря объявлен «не официально», то есть, не по производственному календарю, а потому считать 30 декабря сокращенным рабочим днем также нельзя. Надеяться на некоторые поблажки граждане могут разве что в субботу, 26 декабря — день отрабатывается за 31 декабря, который по закону сокращенный, а значит руководство может отпустить сотрудников по домам на один час раньше.

Изменение производственного календаря с объявлением 31 декабря нерабочим праздничным днем ждать в России можно не раньше 2024 года. В 2021 календарь составлен так, что день накануне Новогодней ночи будет выходным, а в 2022 и 2023 году дата впадает на календарные выходные, а потому и проблем с подготовкой к праздникам у жителей страны возникать не будет.

Сколько выходных положено россиянам на Новый 2021 год

Длительность новогодних каникул также долгие годы является темой для споров и разногласий в обществе. В своем большинстве граждане страны поддерживают долгие каникулы, но против выступают эксперты, обеспокоенных экономическими потерями государства, наблюдающимися во время «простоя».

В 2021 году в производственный календарь никаких изменений длительности каникул внесено не было: отдыхать россияне будут, как и прежде, немало времени. Зимние каникулы продлятся десять дней: с 1 по 10 января 2021 года. В некоторых регионах отдых начнется на день раньше, 31 декабря, и продлится, соответственно, на один день дольше.

Источник: www.1rre.ru