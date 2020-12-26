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Будет ли в России в 2021 году денежная реформа

22:00 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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В России не помнят такого времени, когда какая-либо денежная реформа шла на пользу простому народу.

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Есть разные мнения по поводу возможной денежной реформы

Ни для кого не секрет, что экономический кризис в Российской Федерации только усугубляется. В обществе со скоростью звука распространяются слухи о деноминации рубля. Такой может быть денежная реформа в России в 2021 году. С января 2021 изменятся правила обращения с наличными средствами.

Денежные реформы в России в прошлом

В России не помнят такого времени, когда какая-либо денежная реформа шла на пользу простому народу.

Еще в XVII веке царь Алексей Михайлович провел сомнительную денежную реформу — заменил серебряные рубли медными. Благодаря этому рубль сильно обесценился. Был курс 1:62, а стал 1:1.

Стало процветать фальшивомонетчество. В итоге народ взбунтовался.

В XVIII веке в результате военных компаний российская казна вновь была пуста. Решено было уменьшить вес монет и увеличить выпуск бумажных ассигнаций. В выигрыше оказалось опять только высшее сословие.

В XIX веке благодаря денежной реформе Сергея Витте, рубль был обеспечен золотом. Сам Витте не раз хвастался репортёрам о том, как незаметно прошла его реформа для простого населения.

В ХХ веке грянула знаменитая Павловская денежная реформа. Всем известная как самая скандальная денежная реформа в СССР. Она произошла в 1991 году. В ходе такой реформы была произведена деноминация рубля. В результате тысячи граждан в один миг лишились своих многолетних накоплений. Реформа произошла в один миг, без предупреждения, конфисковав все деньги у населения.

Сейчас страна опять стоит на пороге новой денежной реформы в 2021 году.

Чем грозит денежная реформа в России 2021 года

По мнению некоторых экспертов, в связи с неутешительным прогнозом в экономике России из-за проблемного бюджета 2021-2023 и программы широкого заимствования Правительством денег, скоро не останется иного выхода спасти экономику кроме как провести деноминацию рубля.

Такая мера может нести за собой замораживание счетов физических лиц и ограничение суммы использования наличных. Пройдет так называемая конфискационная денежная реформа.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что кризис в экономике можно предотвратить только сменив социально-экономический курс.

В Академии наук и в Центральном Банке категорически высказались против деноминации рубля.  Финансовые эксперты объяснили почему выступают против такой идеи. По их мнению, это может привести лишь к дополнительным тратам денег, что никах не улучшит экономику страны.

Наличные расчёты в России в 2021 году: как изменятся правила

По данным информационных агентств, с 10.01.2021 изменятся правила обращения с наличными в России.

Эти нововведения затронут переводы, оплату и снятие наличных в банкоматах.  Также отчитываться придется перед государством по сделкам с недвижимостью, если сумма превышает 3 000 000 рублей.

Подобные перемены скажутся в первую очередь на бизнесе. Замечено, что в связи с пандемией количество расчетов наличными увеличилось.

Александр Разуваев, финансовый аналитик, считает, что будет ужесточен контроль за финансовыми операциями, которые свыше 600 000 рублей. «Однако, — заявил он, — по всему видно, что государство поддержит добросовестных бизнесменов. С теневыми схемами будет вестись борьба»

Контролироваться будет снятие средств с телефонов, а также почтовые переводы на сумму свыше 100 000 рублей.

По словам Аркадия Трачука, еще около 10 лет россияне не перестанут пользоваться наличными средствами. В связи с пандемией, российские граждане накопили денежных средств в размере 12,1 трлн рублей.

Поддельных купюр было выявлено к концу 2020 года в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Источник:  www.1rre.ru

бюджет денежная реформа история кризис наличные Геннадий Зюганов Александр Разуваев КПРФ
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