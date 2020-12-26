Сегодня именины: 26 декабря отмечается 19 именин по церковному календарю

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»

Арсений от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»

Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»

Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»

Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»

Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»

Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»