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Сегодня именины: 26 декабря отмечается 19 именин по церковному календарю

07:10 26.12.2020 Фото: Pixabay
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По святцам 26 декабря отмечаются 19 именин.

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Поздравляем!
Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»
Арсений от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Анастасия женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - «воскресший»
Люция от римского имени Люций, происходящего от латинского lux - «светлая»
день ангела именинники именины
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