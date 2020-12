Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 декабря 2020 в России и мире

Праздник глубокого снега 26 декабря

• День подарков (Boxing Day)

• День охоты на сны

• Праздник глубокого снега



• День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (День войск ПВО)• Международный день крупье (International Croupier Day)• Католический день памяти святого Стефана (Saint Stephen`s Day)• День нытика (National Whiners Day) - США• День отца - Болгария• День семьи (Family Day) - Намибия• День карамельной трости (National Candy Cane Day) - США• День доброй воли (Day of Goodwill) - ЮАР• День благодарственного письма (National Thank You Note Day) - США• Карнавал «Джункано» (Junkanoo) - Багамские Острова• День благодарения (National Day of Thanksgiving) - Соломоновы Острова• День крапивника (Wren Day) - Ирландия• День независимости и единства (Independence and Unity Day) - Словения• Фестиваль «Кванза» (Kwanzaa) - США• Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая, Ивана• Евстратиев день (Ведьмины посиделки)

Важные даты

1825 на престол взошел император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.

1919 Совнарком РСФСР принимает декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно ему все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию)

1943 в Баренцевом море у мыса Нордкап потоплен германский линейный крейсер «Шарнхорст».

1973 совершил посадку космический корабль «Союз-13».

1974 запущена космическая станция «Салют-4».

1975 начало эксплуатации советского сверхзвукового пассажирского самолёта «Ту-144».

1990 IV Съезд народных депутатов СССР избрал Г. И. Янаева первым (и последним) в истории вице-президентом СССР.



1991 Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend