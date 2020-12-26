Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 декабря 2020 в России и мире

• День подарков (Boxing Day)
• День охоты на сны
• Праздник глубокого снега
• Международный день крупье (International Croupier Day)
• Католический день памяти святого Стефана (Saint Stephen`s Day)
• День нытика (National Whiners Day) - США
• День отца - Болгария
• День семьи (Family Day) - Намибия
• День карамельной трости (National Candy Cane Day) - США
• День доброй воли (Day of Goodwill) - ЮАР
• Карнавал «Джункано» (Junkanoo) - Багамские Острова
• День благодарения (National Day of Thanksgiving) - Соломоновы Острова
• День крапивника (Wren Day) - Ирландия
• День независимости и единства (Independence and Unity Day) - Словения
• Фестиваль «Кванза» (Kwanzaa) - США
• Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая, Ивана
• Евстратиев день (Ведьмины посиделки)
Важные даты
1825 на престол взошел император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.
1919 Совнарком РСФСР принимает декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно ему все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию)
1943 в Баренцевом море у мыса Нордкап потоплен германский линейный крейсер «Шарнхорст».
1973 совершил посадку космический корабль «Союз-13».
1974 запущена космическая станция «Салют-4».
1975 начало эксплуатации советского сверхзвукового пассажирского самолёта «Ту-144».
1990 IV Съезд народных депутатов СССР избрал Г. И. Янаева первым (и последним) в истории вице-президентом СССР.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend