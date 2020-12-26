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До какой даты можно подать заявление на новую выплату от Путина на каждого ребенка, заявление ПФР

16:30 26.12.2020 Фото: pixabay
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Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.

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Пенсионный фонд беззаявительно перечислил выплаты на 13 млн детей до 8 лет
Сюжет: Все пособия Путина
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До какой даты можно подать заявление на новую выплату от Путина на каждого ребенка, заявление ПФРВыплата 5000 отправлена всем семьям: сегодня, 26 декабря 2020, отделения ПФР ждут родителей, которые не смогли ее оформитьЕщё 432 новостей

Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до 8 лет. Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации. Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей.

Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.

Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны подать заявление не позднее следующего понедельника, 28 декабря.

Вопросы относительно получения выплаты можно задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

выплата 5000 рублей
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