Как пенсионерам получить компенсацию за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение?

Деньги небольшие — чуть более 250 рублей (ежемесячно). Однако, на возмещение могут рассчитывать не все, а лишь граждане, обладающие правом на получение бесплатных путевок от государства.

За компенсациями пенсионерам можно один раз в два года обращаться в отделение ПФР

Под компенсацией за санаторно-курортное лечение пенсионерам следует понимать суммы, которые они вправе получить, если откажутся от данной услуги. Деньги небольшие — чуть более 250 рублей (ежемесячно). Однако, на возмещение могут рассчитывать не все, а лишь граждане, обладающие правом на получение бесплатных путевок от государства.

Большинство наших пожилых соотечественников не в курсе, кому полагаются компенсации за санаторно-курортное лечение. Более того, многие не знают даже, у кого можно об этом спросить. Уточнить этот нюанс всегда можно у специалистов любого отделения ПФР либо у представителей органов соцзащиты населения.

Положены ли пенсионерам компенсации за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение: каких категорий граждан касается

Закон №4301-1 от 15 января 1993 г., закон №5-ФЗ от 9 января 1997 г., а также закон №178-ФЗ от 17 июля 1999 г. предусматривают, что санаторно-курортное лечение на бесплатной основе государство должно предоставлять пенсионерам в составе спектра социальных услуг и различных льгот.

Таким правом обладают в России:

участники и инвалиды войны, а также члены их семей (после смерти ветерана);

ветераны боевых действий;

жители блокадного Ленинграда;

инвалиды, включая тех, кто не достиг совершеннолетнего возраста;

герои СССР и РФ;

герои труда;

кавалеры Ордена Славы.

Как получить компенсацию?

Для получения компенсации за санаторно-курортное лечение необходимо не позже 1 октября обратиться с заявлением об отказе от льготы к специалисту территориального органа ПФР или МФЦ. Есть еще два варианта: документ можно отправить по почте и заполнить соответствующую форму на сайте «Госуслуги».

В уведомлении о приеме Вашего заявления будут фигурировать дата его подачи и регистрационный номер. Останется только подождать до 1 января того года, который следует за годом обращения. Именно с этой даты компенсации начнут поступать на счета наряду с иными выплатами.

Компенсации за неиспользованное право на поездку по стране к месту отдыха и обратно пенсионерам-«северянам»

Пожилые россияне, получающие страховые пенсии по старости и по инвалидности и живущие в регионах на Крайнем Севере, а также на приравненных к ним территориях страны, вправе рассчитывать на компенсации своих расходов на плату за проезд к месту отдыха и обратно (по территории России).

За компенсациями пенсионерам можно один раз в два года обращаться в отделение ПФР. Вариантов компенсации – два:

предоставление проездных документов, которые обеспечивают проезд пенсионеров до места отдыха и в обратном направлении;

возмещение фактически понесенных расходов на плату за проезд на отдых и обратно.

Источник: Пронедра