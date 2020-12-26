26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Как пенсионерам получить компенсацию за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение?

14:30 26.12.2020 Фото: Минобороны
0

Деньги небольшие — чуть более 250 рублей (ежемесячно). Однако, на возмещение могут рассчитывать не все, а лишь граждане, обладающие правом на получение бесплатных путевок от государства.

% name% title
За компенсациями пенсионерам можно один раз в два года обращаться в отделение ПФР

Под компенсацией за санаторно-курортное лечение пенсионерам следует понимать суммы, которые они вправе получить, если откажутся от данной услуги. Деньги небольшие — чуть более 250 рублей (ежемесячно). Однако, на возмещение могут рассчитывать не все, а лишь граждане, обладающие правом на получение бесплатных путевок от государства.

Большинство наших пожилых соотечественников не в курсе, кому полагаются компенсации за санаторно-курортное лечение. Более того, многие не знают даже, у кого можно об этом спросить. Уточнить этот нюанс всегда можно у специалистов любого отделения ПФР либо у представителей органов соцзащиты населения.

Положены ли пенсионерам компенсации за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение: каких категорий граждан касается

Закон №4301-1 от 15 января 1993 г., закон №5-ФЗ от 9 января 1997 г., а также закон №178-ФЗ от 17 июля 1999 г. предусматривают, что санаторно-курортное лечение на бесплатной основе государство должно предоставлять пенсионерам в составе спектра социальных услуг и различных льгот.

Таким правом обладают в России:

  • участники и инвалиды войны, а также члены их семей (после смерти ветерана);
  • ветераны боевых действий;
  • жители блокадного Ленинграда;
  • инвалиды, включая тех, кто не достиг совершеннолетнего возраста;
  • герои СССР и РФ;
  • герои труда;
  • кавалеры Ордена Славы.

Как получить компенсацию?

Для получения компенсации за санаторно-курортное лечение необходимо не позже 1 октября обратиться с заявлением об отказе от льготы к специалисту территориального органа ПФР или МФЦ. Есть еще два варианта: документ можно отправить по почте и заполнить соответствующую форму на сайте «Госуслуги».

В уведомлении о приеме Вашего заявления будут фигурировать дата его подачи и регистрационный номер. Останется только подождать до 1 января того года, который следует за годом обращения. Именно с этой даты компенсации начнут поступать на счета наряду с иными выплатами.

Компенсации за неиспользованное право на поездку по стране к месту отдыха и обратно пенсионерам-«северянам»

Пожилые россияне, получающие страховые пенсии по старости и по инвалидности и живущие в регионах на Крайнем Севере, а также на приравненных к ним территориях страны, вправе рассчитывать на компенсации своих расходов на плату за проезд к месту отдыха и обратно (по территории России).

За компенсациями пенсионерам можно один раз в два года обращаться в отделение ПФР. Вариантов компенсации – два:

  • предоставление проездных документов, которые обеспечивают проезд пенсионеров до места отдыха и в обратном направлении;
  • возмещение фактически понесенных расходов на плату за проезд на отдых и обратно.

Источник: Пронедра

компенсация расходов льготы на лечение санаторно-курортное лечение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где вы любите отдыхать и лечиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Смертельное ДТП: Водитель Toyota Cresta и пассажир LADA Granta погибли на ночной дороге под Новосибирском
14:49 26-12-2020
Смертельное ДТП: Водитель Toyota Cresta и пассажир LADA Granta погибли на ночной дороге под Новосибирском
Ранены четверо во время стрельбы в Берлине. Стрелков ищут на вертолетах
14:36 26-12-2020
Ранены четверо во время стрельбы в Берлине. Стрелков ищут на вертолетах
Как пенсионерам получить компенсацию за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение?
14:30 26-12-2020
Как пенсионерам получить компенсацию за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение?
Почему нельзя "заливать" экономику деньгами, ответила глава ЦБ
14:27 26-12-2020
Почему нельзя
Экстренно сели Boeing-737 и CRJ-100 с пассажирами на борту в аэропорту Екатернбурга
14:01 26-12-2020
Экстренно сели Boeing-737 и CRJ-100 с пассажирами на борту в аэропорту Екатернбурга
Кому положены прибавки к фиксированной пенсии 2021: военным и неработающим пенсионерам
14:00 26-12-2020
Кому положены прибавки к фиксированной пенсии 2021: военным и неработающим пенсионерам
Сколько умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 26 декабря выявили в Новосибирской области, назвал оперштаб
13:43 26-12-2020
Сколько умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 26 декабря выявили в Новосибирской области, назвал оперштаб
БердскПотерял сознание: влетевший в стену Toyota Ipsum все еще стоит на месте ДТП в Бердске. Есть причины
13:32 26-12-2020
Потерял сознание: влетевший в стену Toyota Ipsum все еще стоит на месте ДТП в Бердске. Есть причины
Если вы еще не получили новую выплату 5000 рублей, то у вас есть лишь три дня на ее оформление в декабре 2020
13:30 26-12-2020
Если вы еще не получили новую выплату 5000 рублей, то у вас есть лишь три дня на ее оформление в декабре 2020
Расстреляли из пушки магазин «Детский мир» случайно, говорят военные
13:19 26-12-2020
Расстреляли из пушки магазин «Детский мир» случайно, говорят военные