Ежемесячные выплаты для семей с детьми до 18 лет обещают россиянам в Госдуме

Дополнительные средства предлагается выплачивать семьям с детьми до 18 лет, по примеру начисления пособий на детей в западных странах. Именно регулярная, а не временная поддержка родителей может быть гарантией высокой рождаемости в стране, уверены инициаторы.

Поддержали идею и в Национальном родительском комитете

Депутаты Государственной Думы готовятся внести на рассмотрение правительства законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми возрастом до 18 лет. Пособие инициаторы называют «заработной платой мам». Дополнительные финансовые поощрения призваны повысить рождаемость в стране.

Когда появится закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми до 18 лет

Новый законопроект обещают разработать депутаты «Справедливой России» совместно с партией ЛДПР. Поддержали идею и в Национальном родительском комитете.

Дополнительные средства предлагается выплачивать семьям с детьми до 18 лет, по примеру начисления пособий на детей в западных странах. Именно регулярная, а не временная поддержка родителей может быть гарантией высокой рождаемости в стране, уверены инициаторы.

Размер пособия пока не определен, так как новый закон находится разработке. Предположительно, выплаты не будут зависеть от уже имеющихся у семьи льгот и выделенных родителям пособий, новая материальная помощь существовать будет «параллельно», в качестве дополнительной поддержки гражданам, которые принимают непосредственное участие в борьбе против демографического кризиса.

Кто сможет получить пособие на детей до 18 лет

Пособие на детей до 18 лет предлагается начислять всем семьям, в которых воспитываются дети до 18 лет. Максимальный возраст обозначили неспроста: с лета 2020 года в обществе ходит молва о несправедливом начислении пособий в России.

Выплаты в стране зачастую касаются новорожденных малышей, воспитанников детских садов и учеников начальной школы. Пособия на детей старшего возраста, в частности от 16 до 18 лет, практически не начисляются, за исключением наличия некоторых особенностей статуса или положения у подростка. При этом у детей подросткового возраста потребностей ничем не меньше, чем у малышей, а в некоторых случаях даже больше, ведь высшее образование далеко не всем россиянам дается «бесплатно».

«Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам», — говорят инициаторы введения нового вида пособий.

Разработать закон обещают «в ближайшее время», но будет ли он принят правительством, и получит ли одобрение большинства в Госдуме, пока остается только предполагать. Размер пособия на ребенка до 18 лет, вероятнее всего, будет зависеть от количества детей в семьи и от среднемесячного дохода родителей. Но платить новый вид помощи обещают всем, независимо от того, имеет ли семья статус малоимущей или многодетной, или не имеет.

Какие выплаты семьям с детьми утверждены в декабре 2020 года

Пока дополнительные выплаты для семей являются лишь перспективой, россиянам предлагают в декабре 2020 года получить «подарочные» 5 тысяч рублей на детей. Единовременное пособие выплачивать будут по инициативе президента страны Владимира Путина. Деньги получат родители детей до 7 лет включительно.

Финансовую помощь детям власть окажет в качестве компенсации за пережитые нелегкие события 2020 года. Пандемия коронавируса оставила детей без качественного отдыха летом, не дала спокойно посещать детский сад и учиться в школе. Старт учебного года прошел в скомканных условиях, от чего пострадали в первую очередь учащиеся младших классов.

Из-за роста заболеваемости дети остались без новогодних утренников, и зимние каникулы у них пройдут максимально скучно: в регионах отказались устраивать массовые гулянья по случаю празднования Нового года. Дополнительное пособие позволит родителям немного скрасить быт ребенка на рубеже 2020 и 2021 года.

В декабре 2020 года в последний раз выплаты на детей в размере 3 тысяч рублей смогут получить родители, оставшиеся без работы в период пандемии, и ставшие на учет в центр занятости. С 2021 года срок действия дополнительного пособия оканчивается.

Остаются в действии и «путинские» пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, получить которые могут малообеспеченные семьи. В 2021 году размер пособие правительство обещает увеличить до уровня МРОТ, установленного в регионах страны.

Источник: 1rre.ru