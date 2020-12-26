Путина честным человеком назвал Эрдоган, который "хвостом не виляет"

Президент России заявил, что иногда у него с турецким коллегой бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово. Лидер Турции ответил на похвалы.

Эрдоган назвал Путина человеком, который держит слово

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны российского лидера Владимира Путина и также назвал его человеком, который держит слово.

Во время большой пресс-конференции Путин заявил, что иногда у него с турецким коллегой бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово, "хвостом не виляет".

"Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость. Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем. Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью", — сказал Эрдоган журналистам.