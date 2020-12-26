Путина честным человеком назвал Эрдоган, который "хвостом не виляет"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны российского лидера Владимира Путина и также назвал его человеком, который держит слово.
Во время большой пресс-конференции Путин заявил, что иногда у него с турецким коллегой бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово, "хвостом не виляет".
"Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость. Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем. Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью", — сказал Эрдоган журналистам.