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Путина честным человеком назвал Эрдоган, который "хвостом не виляет"

10:15 26.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент России заявил, что иногда у него с турецким коллегой бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово. Лидер Турции ответил на похвалы.

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Эрдоган назвал Путина человеком, который держит слово

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны российского лидера Владимира Путина и также назвал его человеком, который держит слово.

Во время большой пресс-конференции Путин заявил, что иногда у него с турецким коллегой бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово, "хвостом не виляет".

"Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость. Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем. Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью", — сказал Эрдоган журналистам.

баланс заявления лидер Владимир Путин Реджеп Эрдоган
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