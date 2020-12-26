26 декабря - Международный день крупье: Традиции профессионального праздника

Во время приема на работу многие казино просят будущего сотрудника взять в руку стопку фишек из 20 штук. Если ему это удается сделать, значит, у него подходящая длина пальцев, и он может претендовать на роль крупье.

Вокруг крупье царит легкая атмосфера веселья всю рабочую смену

Международный день крупье ежегодно отмечается 26 декабря. Это праздник всех тех людей, кто крутит колесо рулетки, раздает карты в покере и блэкджеке и стоит по другую сторону стола в казино. В России такого сотрудника принято также называть на английский манер – «дилер».

Вокруг крупье царит легкая атмосфера веселья всю рабочую смену. Ему неоднократно доводится видеть финансовые взлеты и падения гостей игорного заведения. Чаще всего устраиваться на должность крупье пытаются студенты. Поскольку работать приходится в основном в ночные часы, у них есть возможность совместить учебу и работу и, к тому же, получить неплохой заработок.

Со временем для некоторых это становится профессией на долгие годы. Для непосвященных в «закулисную» жизнь казино людей такой выбор часто является непонятным, ведь это постоянное напряжение спины, ног и глаз, не говоря уже о психологических и умственных нагрузках. Но все это, или почти все, окупается чаевыми, оставленными удачливыми игроками.

Интересные факты

Первая школа крупье открылась в России в 1993 году. Сегодня это уже не просто профессия, а отдельная каста с общими интересами и сленгом, не понятными простому обывателю.

Во время приема на работу многие казино просят будущего сотрудника взять в руку стопку фишек из 20 штук. Если ему это удается сделать, значит, у него подходящая длина пальцев, и он может претендовать на роль крупье.

Источник: my-calend.ru