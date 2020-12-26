26 декабря - Международный день крупье: Традиции профессионального праздника

Международный день крупье ежегодно отмечается 26 декабря. Это праздник всех тех людей, кто крутит колесо рулетки, раздает карты в покере и блэкджеке и стоит по другую сторону стола в казино. В России такого сотрудника принято также называть на английский манер – «дилер».
Вокруг крупье царит легкая атмосфера веселья всю рабочую смену. Ему неоднократно доводится видеть финансовые взлеты и падения гостей игорного заведения. Чаще всего устраиваться на должность крупье пытаются студенты. Поскольку работать приходится в основном в ночные часы, у них есть возможность совместить учебу и работу и, к тому же, получить неплохой заработок.
Со временем для некоторых это становится профессией на долгие годы. Для непосвященных в «закулисную» жизнь казино людей такой выбор часто является непонятным, ведь это постоянное напряжение спины, ног и глаз, не говоря уже о психологических и умственных нагрузках. Но все это, или почти все, окупается чаевыми, оставленными удачливыми игроками.
Интересные факты
Первая школа крупье открылась в России в 1993 году. Сегодня это уже не просто профессия, а отдельная каста с общими интересами и сленгом, не понятными простому обывателю.
Во время приема на работу многие казино просят будущего сотрудника взять в руку стопку фишек из 20 штук. Если ему это удается сделать, значит, у него подходящая длина пальцев, и он может претендовать на роль крупье.
Источник: my-calend.ru