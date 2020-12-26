Клевые поздравления с днем крупье 26 декабря 2020 года в стихах

К этому всего лишь рьяно

Я вам скажу не покривя душою,

Что жизнь свою с игрою я связала,

И сам азарт стал моей Судьбою,

Я — крупье, и этим все сказала.

Я людям продаю удачу,

Я Бог и Дьявол, Ангел я и Черт,

И, видно, не могу уже иначе,



Как Жизнь делить на нечет и на чет!Я судьбами играю, улыбаясь:Могу я жизнь всю вашу изменить,Могу последнее отнять я, что осталось,Могу несметные богатства подарить,..Вы ненавидете меня, но, все же ждете,Ругаете и молите меня,Вы зарекаетесь играть, но все ж придете,Вы все — рабы, хозяйка ваша — Я!А в жизни же — я человек обычный:Люблю и плачу, радуюсь и злюсь,И, так же слабости людские мне привычны,И, так же я с проблемами борюсь!В толпе людской меня вы не найдете.Меня — владыку Ночи и Игры!Но вечером опять ко мне придете,Под власть мою вновь попадете ВЫ!

*****

Крупье последние слова,

По жилам кровушка запела.

В рулетке пляшет голова,

Притихли — жаждут самострела.

И ты вся в красном против нас

С бокалом светлого играешь,



Я обалдел от чёрных глаз…От чёрных глаз и ум теряешь.

Вспотела с фишками ладонь,

Опять крупье раскрылся — «просим».

В душе пылал моей огонь,

Холодный как рябины в осень.

И я не выгорел дотла,

За платье бросил фишку дамы.



Сама Удача мне пришлаУберегла меня от драмы.

Ефимов Юрий

*****

Семь снова пробило-пора на «развод»,

И длится все это который уж год:

Опять казино, убранство, столы,

Опять те же лица быть рядом должны.

Рулетка вращается, столбиком фишки,

Рядом сукно покрывают картишки.

Люди богаты, азартны, капризны,

Во взгляде твоем лишь чуть-чуть укоризны!

Тратятся все — клуб берет все извне,

Выигрыш, проигрыш — заведенье в «горе».

Утро подходит, закончена смена,

Тело желает сна рваного плена.



А хочется жить, общаться, как все,Но… такая работа — я же крупье!

Андрианов Сергей

*****

Крупье бросает кости наугад.

Я жду, мне позарез так нужно восемь.

Декабрь уже, но, верую, всё осень,

И, вроде, ещё листья шелестят…



И снова кости на сукно летят,Игра, рассказ, всё движется к развязке.И вроде ж зряч, и нет давно загадки:Ну, ничего-то мне не возвратят.

*****

Рулетки мчит — мелькает круг,

Расставлены жетоны, фишки…

Крупье! Тебя мы славим, друг,



Кому ни дна нет, ни покрышки!Дружить с тобою всякий рад —Платить процент с любой аренды.Но так ты неподкупен, брат,Хоть о тебе слагай легенды!Каким ты есть, таким и будь,Не примыкай к злорадной касте,И пусть земной твой долгий путьЛежит в одной долине — Счастья!!!

*****

С изяществом, превосходящим балерину,

парочку карточек барашку кинул.

А другую пару берет лапа

арапа.

Барашек

еле успевает



рукисовать за деньгами то в пиджак, то в брюки.Минут через 15 такой пластикидаже брюк не остается —одни хлястики.Без «шпалера»,без шума,без малейшей царапины,разбандитят до ниточки лапы арапины.Вся эта афераназывается — шмендефером.

Владимир Маяковский

*****

Господа, все ли сделали ставки?

Господа, не жалейте монет.

Поослабьте на шее удавки.



Я включаю рубиновый свет.

Я бесстрастен до мозга костей.

Я лишь голос у края стола.

А крутить колесо ваших жалких страстей —

Атрибут моего ремесла.

Стали бледными потные лица.

Стали красными яблоки глаз.

Час назад он хотел застрелиться,



А застрелился другой через час,

Этот толстый он плавает мелко.

Этот в кепке умен и хитер.

Шар катается, крутится стрелка,

Все до нитки спустил сутенер.

Хлипкий мальчик. Куда же он лезет?

Взгляд азартный, а это беда.

Через час станет он бесполезен.



Мне, а может быть всем — навсегда.

Я бесстрастен до мозга костей.

Я лишь голос у края стола.

А крутить колесо ваших жалких страстей —

Атрибут моего ремесла.

Господа, ваши скрытые тайны

Для меня — молоко между строк.

Я — крупье. И крупье не случайный.



И поэтому я не игрок.

Я бесстрастен до мозга костей.

Я лишь голос у края стола.

А крутить колесо ваших жалких страстей —

Атрибут моего ремесла.

Волков Владимир

*****

Совсем немного под



шофе.Пот словно биссер серебритсяна виске.Жилет, стоячий ворот жмет,сегодня я крупье.Ну и что же? Что же…Что же…Что озноб ручьем по коже?Жизнь висить на волоске?Нынче это не ко мне.Я бесстрастнен, я — крупье.Не участвую в игре.Не ропщу, не сетую.Ставок сам не делаю.Я уже не соучастник —соискатель.Я сторонний наблюдатель.Рассказать что чувствую?Неудачникам сочувствую.Не завидую удачникам.Все могло ведь быть иначе?Сам когда- то жить спешил.Этим многих рассмешил.Видно мне со стороны, каксмертельно Вы бледны.Все участники игры.Удачи испытатели.Падении, взлетов, сменынастроений наблюдатели.Спешите!Время вышло, ставки сделаны.Всем цена на все уже назначена.Веселитесь дамы, господа.А я сегодня выпью снеудачником.За все что было,За все что не случилось, номогло случиться.Нам есть за что и выпить инапиться.

Богачёв Владимир

*****

Остались на память жилетка и бейджик;

Да шрамы от язв на ногах.

И снится мне это значительно реже,

И больше не мучает страх.

Но вряд ли забыть, как уставшие пальцы

Пускали по кругу шары,

Как мозг в лихорадочном счёте метался



И бил холостые голы.

Противные рожи в прокуренном зале,

И ругань — на то, что сдаю:

Я в прибыли снова — они проиграли.

Азартные взгляды ловлю

И чувствую, что привлекаю вниманье,

Как будто играю всерьёз.

Под утро стоять за пустыми столами



Всё чаще тоскливо до слёз.

Охране — улыбки, свиданья украдкой

И многозначительный взгляд.

Пока вы на службе, всё будет в порядке.

И я заступаю «в наряд».

Когда улыбаюсь случайным приличным,

Фортуна на их стороне,

Но чаще скрываюсь под маской безличья,



И бью их открытым каре.

Хотя и такое бывает нечасто:

Достаточно тройки тузов.

Взбиваются карты, и топчется счастье,

Подавлено грубостью слов.

Кричащие нервы, бессонные ночи.

Закрыть бы глаза — не дают.

А смена под утро нещадно пророчит



Домашний смешной неуют.

В метро засыпаю и плачу втихушку

(в кандейке глаза не сомкнуть).

С пакетика каша. Спасительный душик.

И — в лоно кровати нырнуть.

Печально: забыться получится вряд ли

(А как бы хотелось того!)

Но крутятся деньги, и падают карты.



Мне снится опять казино.

Будильник подымет меня полшестого.

Забуду родных и друзей.

И будут минутами считаны снова

Полгода из жизни моей.

Так было недавно. Всего-то три года

Прошло с той поры, но сейчас

Я помню не праздник наивной свободы,



А ношу на хрупких плечах.

Захарова-Малькова Олеся

*****

Взрастает день, как день.

Взгляд неподвижен, строг.

Лишь пальцы длинные, как кончики судьбы

из нитей вечности сплетают ткань сомнений.

Отчетлив каждый жест в движениях руки.



Крупье.В его руке — игра.Двенадцать раз подряд число двенадцать изберети джокера мизинец выдвинет со дна колоды ровной.Суть постоянства — в завершенности «вчера».И в предрешенности «сейчас» — застынет «завтра».Наставший день стучит,надменно бьет в високДинь-день.Дин-донДинь-день.Случайностей незыблемый чередигра не признает и не признает.Податливость костей,и карт,и обороты глобуса,и поворот судьбы.И мир, как предсказуемость,и люди,проснувшись по утруперебирают тапочками соннознакомую дорогуот одеяла к чайнику —пути ко всем на свете храмам,к домам под крышами,крестам.Как будто невзначай,колеса вдруг закрутятся навстречу,и нам ответить будет просто нечем, —мы игроки.Все правила написаны до нас.Вслед за двенадцатью опять с нуляначнет отсчет эпоха.Холодный циферблатс усмешкой шулера лукаво подмигнет,начнут скользить две стрелки друг за другом.Крупье.Взгляд ощупью по пальцам соскользнет,у переносицы зрачки сойдутся в точку,и стрелки встретятся в обманутом кругу.Динь-день, —бубенчик с шутовского колпака смеющегося джокера.И лица мне в упор.Меня вы не гоните —когда настанет чася сам от васуйду…

Бельский Борис

*****

Крупье сдавал фишки.

на мой взгляд — не только…

Возможно, свои он сдавал позиции..?

В этой взрослой и азартной игре —

сдавали, похоже… все!

Аналитический склад ума —

необходим в игре, весьма.



В зале затих галдеж и смех,рассеялся табачный дым…

Заподозрила дама одна —

мухлевал крупье иногда.

Оставлял он стол без внимания,

а зря..!

Заподозрила дама та, что стояла

с бокалам вина —



что крупье умен, весьма,да и схема его не проста..!И логичная мысль тогда —приходила к ней… у окна.Наблюдательная была —эта дама экстравагантная..)Стала вглядываться она, каксдает он колоду карт…Приковал ее томный взгляд,что сдает крупье не так…Совсем не так, как… надо!..Возможно, он ее земляк?..Азарт пытливый не унять!..Рулетку уважала дама, покер —хотя, ни разу даже не играла..)А новичкам всегда везёт —бытует правило..!

Мундштук, кокетливо поправив,

невероятно плавно,

шурша подолом платья,

к столу подходит дама…

По цвету платья — пиковая..)

На стул, что ей подали — садится

грациозно и говорит тембрально:

— Благодарю, Крупье Вас..!

узнала много я от Вас..!

Хочу попробовать удачу —

сдавайте, милый карты.

За Вами издали я наблюдала —

сейчас узнаю — правда ли..?

Друг мой, Вы — мухлевали..!

Давайте, право же — сыграем..?



Сдавайте снова карты —я в «дурака» играла раньше…весьма, неплохо, даже..!Еще играла в «подкидного»…По-молоду — в «лото» играла.Поставьте фишки в сектора,которых я не знала…Сдаёте, сударь мой — крупье!?Признаюсь — нервы на пределе..)

Работу Вашу понимаю —

сперва — надежда затихает,

что очень сильно напрягает.

Потом — Вы отдаляетесь…

Расчет был верный, значит —

скоро начнете Вы работу —

«туссить» начнёте карты… )



Из двух колод — одну смешаете.Крапленые — себе сдадите,а мне — без разницы..!Кто-то сдаёт, а кто-то — дразнится —какая тётенька проказница!?.. . .

«Иди, вращай свой «барабан» —

я «покурю» в сторонке..!



там рядышком лежит Джекпот,еще чуть-чуть и мы… ва-банке!?