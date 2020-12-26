Аномальный мороз и солнце ожидаются в Бердске 26 декабря 2020

Холодная погода продержится в Бердске несколько дней. Повышение температуры синоптики прогнозируют к вечеру понедельника.

Аномальные холода продержатся в Бердске несколько дней

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью усиление морозов -35, -40 °С, местами -45 °С, днем -27, -32 °С, местами до -37 °С.

В Бердске днем 26 декабря будет очень холодно и солнечно. Столбик термометра в субботу упадет до 33-градусной отметки, а в ночь на воскресенье - до 40. Ветер - практически полный штиль.

Аналогичная погода ожидается в Бердске и 27 декабря. Температура начнет существенно повышаться лишь к вечеру понедельника, сообщают синоптики.