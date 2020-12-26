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Раскрыта смертельная тайна "британского" штамма коронавируса

09:48 26.12.2020 Фото: pexels.com
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Ученые прогнозируют рост смертности от COVID-19 в связи с обнаружением нового штамма, который может распространяться на 56% быстрее.

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Исследование показало, что "британский" штамм может распространяться на 56% быстрее
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Центр математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины опубликовал результаты исследования, согласно которым новый штамм коронавируса может быть более заразным. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном на сайте Центра.

Ученые создали математическую модель передачи вируса, чтобы проследить особенности распространения нового штамма и предположили, что он может передаваться на 56% легче. "Нам не удалось найти четких доказательств того, что VOC 202012/01 приводит к большей или меньшей тяжести заболевания, чем существовавшие ранее варианты. Тем не менее, повышение скорости передачи, вероятно, приведет к значительному увеличению заболеваемости, при этом прогнозируется, что в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 достигнет более высоких уровней, чем наблюдалось в 2020 году, даже если будут сохранены региональные многоуровневые ограничения, введенные до 19 декабря", - говорится в отчете.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый штамм начинает доминировать в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе, где именно на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время свыше 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией. При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.

COVID-19 вирус штамм
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