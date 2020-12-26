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Кому положены прибавки к фиксированной пенсии 2021: военным и неработающим пенсионерам

14:00 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Перерасчет военных пенсий состоится в следующем октябре. Пенсия работников силовых структур вырастит на 3,7%.

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О ситуации с пенсиями после экономически тяжелого года

Многие пенсионеры надеются на прибавки к пенсиям в 2021 году. В Пенсионном фонде Российской пенсии рассказали, кому и когда повысят страховые выплаты в грядущем году. Соответствующий документ подготовило министерство труда и социальной защиты.

 Как изменятся пенсии работающих и неработающих пенсионеров в 2021 году

Уходящий 2020 год оказался непростым не только из-за высокого риска подхватить китайский коронавирус, но и нестабильной экономической обстановки. Именно поэтому российские пенсионеры ждут роста пенсий.

Размер пенсий и социальных выплат в России будет происходить в течении всего года, в несколько этапов.

Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров произойдет с 1 января 2021 года в размере 6,3%. Так насчет вышеуказанной категории граждан страны будет зачисляться  6 044,48 рублей. Ожидается, что пенсии будут получать 40,24 миллиона неработающих соотечественников. Стоит отметить, что рост пенсии по старости также будет зависеть от величины пенсии.

Для работающих пенсионеров перерасчет прибавки произойдет несколько позже, с 1 августа 2021 года. На размер прибавки повлияют пенсионные баллы, начисленные за прошлый год. Максимальная прибавка будет равна денежному эквиваленту 3-х пенсионных баллов. При этом перерасчет будет происходить автоматически, то есть работающим пенсионерам не нужно будет подавать заявки.

Те, кто получают социальные пенсии, также могут рассчитывать на прибавку. Уже с 1 апреля 2021 года данная категория россиян будет получать дополнительные деньги в размере 2,6%, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за минувший год. Точную сумму прибавки можно будет узнать после Нового года. Предварительно средняя сумма социальной пенсии — 10,1 тыс. рублей.

На последний месяц лета будущего года запланирована индексация накопительной пенсии. Как изменится размер соответствующего рода выплаты пока неизвестно, поскольку его величина зависит от характера инвестиций пенсионных накоплений граждан в 2020 года.

Перерасчет военных пенсий состоится в следующем октябре. Пенсия работников силовых структур вырастит на 3,7%.

Без пересмотра пенсионных выплат не останутся летчики и шахтеры. Однако спрогнозировать сумму роста их пенсий сложно, поскольку это происходит в индивидуальном порядке. По традиции, на индексацию данного вида пенсий выделяются 4 месяца: февраль, май, август и ноябрь.

Источник: www.1rre.ru

индексация пенсии пенсионеры прибавки ПФР Министерство труда
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