Взорвали начиненный бомбой фургон в Нэшвилле: Самолеты теперь не летают

Шеф местной полиции заявил, что на месте происшествия найдены ткани, которые могут быть останками находившегося во взорвавшемся автомобиле человека.

Полиция исключила версию взрыва газа в Нэшвилле

Полиция исключила версию взрыва газа в американском Нэшвилле (штат Теннесси), сообщил на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.

«Мы думали, что это был взрыв пропана, но похоже, что это было намеренным действием», — сказал Дрейк.

Он добавил, что на месте происшествия найдены ткани, которые могут быть останками находившегося во взорвавшемся автофургоне человека. Однако сам взрыв, по словам шефа полиции, был очень большим, и утверждать нахождение человеческих останков можно будет только после экспертизы.

Дрейк добавил, что взрыв, прозвучавший утром 25 декабря в центре Нэшвилла, стал «полным сюрпризом», никаких угроз заранее не было. Лишь только перед взрывом полицейские слышали объявление, доносившееся из фургона о предстоящем взрыве.

Накануне мэр Нэшвилла Джон Купер заявил, что речь идет об умышленном взрыве бомбы.

О взрыве был проинформирован избранный президент США Джо Байден.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла в связи с тем, что после взрыва автомобиля в городе возникли проблемы в работе телекоммуникаций.