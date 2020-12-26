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Лютые морозы ускорят распространение коронавируса в Сибири, заявил эксперт

11:43 26.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По мнению Сергея Нетесова, в условиях аномального холода вирус будет дольше оставаться на поверхности, люди будут чаще пользоваться городским транспортом и начнут общаться с друзьями.

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Утром 26 декабря 33-градусный мороз сковал Бердск

Экстремальные морозы, которые пришли в Сибирь, будут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил ученый Сергей Нетесов, бывший руководитель новосибирского Центра "Вектор".

По его мнению, в условиях аномального холода вирус будет дольше оставаться на поверхности. При этом люди будут чаще пользоваться городским транспортом. И начнут общаться с друзьями и приятелями в общественных местах: супермаркетах, кафе и барах.

В Сибири ожидают похолодание до -50 градусов. В частности, такая погода затронет Новосибирскую, Томскую, Омскую и Кемеровскую область.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", уже в субботу, 26 декабря, столбик термометра в Бердске опустится до отметки -40 градусов. Синоптики обещают, что аномальные морозы продержатся несколько дней.

коронавирус морозы распространение холод Сергей Нетёсов
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