Лютые морозы ускорят распространение коронавируса в Сибири, заявил эксперт

По мнению Сергея Нетесова, в условиях аномального холода вирус будет дольше оставаться на поверхности, люди будут чаще пользоваться городским транспортом и начнут общаться с друзьями.

Утром 26 декабря 33-градусный мороз сковал Бердск

Экстремальные морозы, которые пришли в Сибирь, будут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил ученый Сергей Нетесов, бывший руководитель новосибирского Центра "Вектор".

По его мнению, в условиях аномального холода вирус будет дольше оставаться на поверхности. При этом люди будут чаще пользоваться городским транспортом. И начнут общаться с друзьями и приятелями в общественных местах: супермаркетах, кафе и барах.

В Сибири ожидают похолодание до -50 градусов. В частности, такая погода затронет Новосибирскую, Томскую, Омскую и Кемеровскую область.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", уже в субботу, 26 декабря, столбик термометра в Бердске опустится до отметки -40 градусов. Синоптики обещают, что аномальные морозы продержатся несколько дней.