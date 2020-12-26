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Какие продукты влияют на выработку антител после прививки от коронавируса?

10:27 26.12.2020 Фото: pexels.com
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Гинцбург добавил, что на формирование антител и иммунитета также может оказать влияние большое количество потребляемого алкоголя и стресс.

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Гинцбург назвал влияющую на выработку антител к коронавирусу пищу
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Какие продукты влияют на выработку антител после прививки от коронавируса?Раскрыта смертельная тайна "британского" штамма коронавирусаЕщё 970 новостей

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал влияющую на выработку антител к коронавирусу пищу. Он рассказал ТАСС, что недостаточное количество употребляемого человеком белка может сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации.

«Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет. Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потребление качественного белка», — пояснил Гинцбург.

Ученый добавил, что на формирование антител и иммунитета также может оказать влияние большое количество потребляемого алкоголя и стресс. «Различные гормоны с иммунной системой связаны жесткой цепью. <...> Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, <...> поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела», — отметил он.

По его словам, «количество потребляемой белковой пищи в популяции» является показателем не только уровня благополучия страны, но и того, насколько у населения хороший популяционный иммунитет.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

COVID-19 вакцины коронавирус прививки продукты Александр Гинцбург
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