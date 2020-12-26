"Визовую войну" объявил России Вашингтон

США инициировали практику, при которой сотрудники российских загранучреждений получают визы только в увязке с выдачей таких документов американцам, заявили дипломаты.

Российское посольство назвало США инициаторами «визовой войны»

Соединенные Штаты ответственны за «визовый тупик» между Москвой и Вашингтоном и систему визовых разменов, заявило в Facebook российское посольство в США. Так дипломаты прокомментировали статью в The Washington Post о том, что американские технические специалисты не могут получить необходимые документы, чтобы приехать в диппредставительства в России.

«Именно США стали инициаторами так называемой «визовой войны», навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — заявило посольство.

Дипведомство сообщило, что Россия не отказывала дипломатам и другим специалистам американских представительств в визах. Как отметили в посольстве, число выдаваемых американским чиновникам виз соответствует количеству документов, которое получили российские сотрудники в Штатах.

В статье WP говорится, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено, поскольку каждая дипломатическая виза в Россию требует затяжных переговоров. Из-за этого в диппредставительство не могут приехать специалисты, которые бы отремонтировали неисправные лифты и пожарные сигнализации. Кроме того, утверждается в материале, из-за нехватки персонала высокопоставленные американские дипломаты сами вынуждены заниматься такими задачами, как уборка снега на территории посольства в столице.

Газета со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщает, что решение США о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипведомства в Екатеринбурге, о котором было объявлено 19 декабря, связано именно с нехваткой персонала.

В свою очередь посол США в Москве Джон Салливан заявил в интервью «Радио Свобода/Радио Свободная Европа», что Штаты не могут получить визы для американского персонала в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. «Без сотрудников, которые могут выполнять важные функции, связанные с рисками для здоровья и безопасности, возрастает опасность возникновения пожара или других проблем», — говорил он.

Как заявляли ранее в Госдепартаменте, решение о генконсульствах в Екатеринбурге и Владивостоке было принято госсекретарем Майком Помпео в координации с Салливаном, а основной причиной стали соображения безопасности, передает РБК.

Американское генконсульство во Владивостоке приостановило деятельность в марте на фоне пандемии коронавируса, с этого же месяца консульство в Екатеринбурге оказывало только услуги, связанные с экстренными ситуациями.