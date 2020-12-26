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Как вырастут платежи за услуги ЖКХ для жителей Москвы уже с 1 января 2021 года. Ждите новые платежки

17:00 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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В частности, владельцам квартир придется больше платить за капремонт, а также за содержание жилого фонда.

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Москвичи начинают год с новыми тарифами

Изменения в ЖКХ ожидают жителей Москвы с 1 января 2021 года. Речь идет о новых платежках, которые увеличатся в связи с подорожанием некоторых коммунальных услуг. В частности, владельцам квартир придется больше платить за капремонт, а также за содержание жилого фонда.

Что подорожает для жителей Москвы, согласно новым платежкам, с 1 января 2021 года

Начало 2021 года для жителей российской столицы ознаменуется очередным подорожанием некоторых услуг ЖКХ. В первую очередь речь идет об оплате за пользование жилым помещением для нанимателей квартир госфонда. Этот показатель будет увеличен на 3,5%. Соответствующее решение принималось правительством столицы во время президиума, который проходил 24 ноября.

Помимо этого, придется жильцам платить больше и за капитальный ремонт жилого фонда. Отмечается, что существующие тарифы проиндексируют также на 3,5%. Еще больше поднимется оплата за содержание жилого помещения. Этот показатель увеличится на 4,6%.

В то же время столичные власти напомнили владельцам квартир, что для них по-прежнему будут доступны льготы, которыми смогут воспользоваться некоторые категории граждан. Меры социальной поддержки позволят существенно сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

С чем связан рост цен на услуги ЖКХ для москвичей

Рост цен на услуги ЖКХ связан с повышением затрат на амортизационный фонд, а также на материалы, которые необходимы специалистам при проведении работ.

Данное повышение не станет неожиданным. В связи с систематическим пересмотром тарифной сетки, это позволяет поддерживать отрасль на должном уровне и не допустить дефицита финансирования.

Отдельно подчеркивается, что в совокупности вышеуказанные услуги жилищно-коммунальной сферы будут проиндексированы на процент, меньший от ожидаемой официальной инфляции. Таким образом, очередное повышение не ударит существенно по семейным бюджетам жильцов.

Какие еще услуги в сфере ЖКХ станут дороже

Помимо подорожания ряда услуг жилищно-коммунальной сферы с 1 января, жителей российской столицы также ожидает очередной рост в середине года. Так, с 1 июля в среднем на 4% по стране поднимутся прочие коммунальные услуги. В частности, газ для населения вырастет более чем на 3%.

Отмечается, что местные власти будут корректировать стоимость услуг ЖКХ согласно состоянию эксплуатационного фонда. Другими словами, чем больше изношены коммуникации, тем больше придется платить жильцам, и наоборот.

Что же касается российской столицы, то ожидается, что здесь повышение тарифов не должно будет перешагнуть отметку 5%.

Источник: www.1rre.ru

2021 ЖКХ. москва платежи рост тарифы
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