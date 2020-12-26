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Когда лучше продавать и покупать доллары: Предостережение финансиста

11:30 26.12.2020 Фото: pexels.com
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Циклы роста и спада валюты повторяются, но рубль в динамике не возвращается к прежним уровням — например, мы совершенно точно не увидим доллар по 65 или 68 рублей.

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Финансист рассказал, когда лучше всего продавать доллары

Россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности, чтобы защитить свои рублевые накопления от девальвации. Продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

На валютных рынках, в зависимости от ситуации и новостей, происходят два сменяющих друг друга процесса — укрепление национальной валюты, затем ее спад. Для максимальной выгоды приобретать доллары стоит в моменты их снижения относительно рубля (если по текущим курсам оценивать, то это при стоимости доллара ниже 80 рублей, а евро — ниже 90 рублей), считает эксперт.

Продавать валюту следует на пике роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля, как было относительно недавно, отмечает он.

"Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям, добавляет Тузов.

Он также отмечает, что циклы роста и спада валюты повторяются, но нацвалюта в динамике не возвращается к прежним уровням — например, мы совершенно точно не увидим доллар по 65 или 68 рублей.

При этом время от времени отечественный рубль от ослабления будет переходить к росту — тогда и стоит приобретать доллары и евро. Если же нет цели заработать на колебаниях валюты в краткосрочном периоде, то стоит валютные накопления держать в течение нескольких лет — в таком виде средства не обесценятся. Еще несколько лет назад доллар стоил 35 рублей, а сейчас он вырос в цене более чем в два раза, заключил Тузов.

валюта доллар курс прибыли рубль финансист Артем Тузов
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От редакции

У вас есть валютные сбережения?

Аноним, 26 декабря 2020 11:45
НВР:
Я не ворую, не граблю и не убиваю, я не блатной и меня не пристроили на тёпленькое местечко в должность много денег минимум труда и ответственности, поэтому у меня НЕТ валюты и сбережений, всё что я зарабатываю за месяц уходит на коммуналку и самую дешёвую еду. Сразу отвечу на вопрос блатных троллей, я не употребляю алконаркотики и др, в любом виде больше 15 лет , не курю, не делаю тупые ставки на СПОРт и лотерейки !
Поросёнок Пётр, 26 декабря 2020 12:40
Да, наш материальный мир такой, честность, порядочность и богатство, краааайне редко имеют знак равенства, такова селяви.

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