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Если вы еще не получили новую выплату 5000 рублей, то у вас есть лишь три дня на ее оформление в декабре 2020

13:30 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны подать заявление не позднее следующего вторника, 29 декабря.

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Государство продолжает поддерживать семьи

Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до 8 лет. Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации. Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей.

Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.

Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны подать заявление не позднее следующего вторника, 29 декабря. Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тыс. рублей.

Вопросы относительно получения выплаты можно задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

выплаты госуслуги дети родители семьи ПФР
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