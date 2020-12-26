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Необычное гало наблюдают в 34-градусный мороз в Бердске. Смотрите фото

12:05 26.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Солнце в бердском небе отбрасывает "алмазную пыль", создавая фантастическое зрелище.

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Редкое природное явления наблюдают в Бердске

В субботу, 26 декабря в небе над Бердском заметили необычное солнце. Оно отбрасывает лучи вертикально, создавая фантастическое зрелище. Такое явление называется гало.

Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

В тусклом лунном гало глаз не различает цветов, что связано с особенностями сумеречного зрения.

Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сияющие драгоценные камни (так называемая «алмазная пыль»), а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.

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Гало в Бердске. 26.12.2020

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Гало в Бердске. 26.12.2020

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Гало в Бердске. 26.12.2020
гало мороз солнце явление
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