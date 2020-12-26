Погиб водитель пассажирского автобуса в ДТП с грузовым DAF на трассе Р-256 в Новосибирской области

6 пассажиров автобуса и 32- летний водитель грузовика с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

ПАЗ вылетел с дороги после столкновения с грузовиком

В Черепановском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, 26 декабря около 8.00 на 108 км автодороги Р-256 произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту с. Ярки-с. Майское, с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 г.р.

6 пассажиров автобуса и 32- летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС.

Экипажи ДПС ГИБДД с целью недопущения остановки транспортного потока организовали на месте аварии реверсивное движение.

К месту ДТП выехало руководство регионального Управления ГИБДД и территориального отдела полиции.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.