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Расстреляли из пушки магазин «Детский мир» случайно, говорят военные

13:19 26.12.2020 Фото: commons.wikimedia.org
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Болванка снаряда пробила крышу торгово-развлекательного центра Fjord Plaza, расположенного на окраине Пскова. Правоохранители и военные разбираются в инциденте.

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БМД-4

Военные прокомментировали случайный выстрел 19-летним ефрейтором из пушки боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир» в Пскове. Как сообщает ТАСС со ссылкой на командование Псковского гарнизона, инцидент произошел 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.

По информации командования, выстрел произошел непроизвольно, никто не пострадал.

«Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал», — уточняется в сообщении.

При этом Baza писала, что болванка пробила крышу торгово-развлекательного центра Fjord Plaza, расположенного на окраине Пскова, и оказалась в «Детском мире».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами совместно с командованием воинской части.

25 декабря сообщалось, что в Пскове 19-летний военный случайно выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир». Ефрейтор обслуживал машину на территории военной части и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки. Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек, никто не пострадал, передает lenta.ru.

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