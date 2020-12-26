Сильный туман окутал Бердск 26 декабря 2020 накануне 40-градусных морозов. Смотрите фото

Такому атмосферному явлению способствуют ужесточение морозов и дым от печного отопления. В ночь на воскресенье столбик термометра в Бердске опустится до отметки -40.

Бердск погрузился во мглу днем 26 декабря 2020

Бердск в субботу, 26 декабря, погрузился во мглу. К полудню усилился туман. Следом за усилением морозов. Плотная пелена окутала городские улицы. Утром туман был не таким плотным.

Читатели "Курьер. Среда. Бердск" поделились фото туманного города.

Вероятно, такому атмосферному явлению способствуют ужесточение морозов и дым от печного отопления. Машин в субботу на бердских дорогах мало. Сейчас в городе 32 градуса ниже нуля.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 27 декабря столбик термометра в Бердске опустится до отметки -40.

Туман в Бердске 26.12.2020

Туман в Бердске 26.12.2020

Туман в Бердске 26.12.2020