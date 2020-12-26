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В психиатрической помощи нуждаются россияне. Усовершенствовать ее приказал Мишустин

18:12 26.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
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Минздрав РФ должен актуализировать порядок оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, разработать новые стандарты.

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Главы регионов с 1 января 2021 года должны будут ежеквартально предоставлять в Минздрав информацию о ходе реализации плана

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по совершенствованию в 2020-2024 гг. системы оказания психиатрической помощи населению. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном​​​​​ портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по совершенствованию в течение 2020-2024 годов системы оказания психиатрической помощи населению в субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.

Минздраву, Минфину, Минстрою и руководителям субъектов РФ поручено обеспечить реализацию этого плана. При этом главы регионов с 1 января 2021 года должны будут ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Минздрав информацию о ходе реализации плана. Минздрав в свою очередь один раз в год, до 25 февраля года, следующего за отчетным, на основе информации из регионов должен будет представлять в правительство доклад по исполнению этого плана.

В частности, Минздрав РФ должен актуализировать порядок оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, актуализировать соответствующие стандарты, разработать клинические рекомендации по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов, издать порядок диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, а также издать порядки проведения медицинского психиатрического освидетельствования.

Кроме того, Минздраву, Минфину, Минстрою, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ поручено к четвертому кварталу 2021 года обеспечить развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих помощь по профилю "психиатрия", их филиалов, отделений и иных структурных подразделений. Также высшие исполнительные органы государственной власти субъектов на постоянной основе должны осуществлять мероприятия по подготовке соответствующих специалистов, осуществлять меры социальной поддержки и стимулирования медицинских работников работающих по профилю "психиатрия", в том числе обеспечивать служебным жильем и предоставлять единовременные выплаты.

Научные исследования по вопросам совершенствования оказания психиатрической помощи населению, а также по вопросам предупреждения и профилактики нарушений психического здоровья, согласно документу, должны в течение этого срока вестись постоянно, следует из документа.

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От редакции

На каком уровне сейчас оказывают психиатрическую помощь?

Аноним, 26 декабря 2020 18:26
Вы психиатрической помощи нуждается прежде всего Москва.

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