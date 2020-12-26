15 трлн рублей искоренят нищету в России. 992 мероприятий нацпроектов этому помогут

Вместе с этим в документе упоминается, что 19–20% малоимущих домохозяйств в России не получали никакой соцподдержки в 2014–2018 годах.

Правительство обратила внимание на бедность

Общий объем финансирования базовых мер по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян в 2019–2024 годах составит почти 15,3 трлн рублей, следует из документа Счетной палаты, опубликованного 24 декабря, пишут Известия.

-Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019–2024 годах (89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности согласно ОНДП [основным направлениям деятельности правительства] и Единому плану, или 26,6 % финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ), — сказано в отчете.

Достижение целей на федеральном уровне будет осуществляться в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федпроектов и госпрограмм.

Аналитики Счетной палаты уверены, что предпринятые меры приведут к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п.п.

При этом меры, направленные на поддержку семей с детьми до семи лет, должны способствовать сокращению бедности на 1,99 п.п. и росту реальных доходов на 0,82 п.п.

Вместе с этим в документе упоминается, что 19–20% малоимущих домохозяйств в России не получали никакой соцподдержки в 2014–2018 годах.

Пять из более 15 трлн рублей, предусмотренных в 2019–2024 годах на борьбу с бедностью и повышение доходов населения, не оказывают прямого воздействия на достижение этих целей.