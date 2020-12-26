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График работы с 31 декабря по 10 января озвучила Почта России

16:00 26.12.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику. В том числе и Бердске.

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В новогодние праздники отделения Почты России будут работать по измененному графику
31 декабря почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, а круглосуточные отделения Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036) будут работать до 21.00.

Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00, а для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.

график работы Почта России
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