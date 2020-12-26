Потерял сознание: влетевший в стену Toyota Ipsum все еще стоит на месте ДТП в Бердске. Есть причины

«Тойота», водителю которой стало плохо, зацепила четыре машины: две «Хонды», «Ниву Шевроле» и «Ниссан» на парковке. Убрать авто нельзя - стена гаража рухнет. Смотрите фото.

Въехал в стену гаража и протаранил еще 4 машины водитель на Toyota Ipsum в Бердске

В субботу, 26 декабря, разбитый автомобиль, врезавшийся в стену гаража на ул. Первомайской в Бердске, все еще стоит на месте ДТП, узнал "Курьер. Среда. Бердск".

ДТП случилось накануне, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". По предварительным данным, 57-летнему водителю за рулем Toyota Ipsum стало резко плохо. Он врезался в гараж, протаранив еще четыре машины на парковке, рассказали местные жители.

— В ДТП на улице Первомайской 57-летний водитель Toyota Ipsum не справился с управлением из-за кратковременной потери сознания. Признаков опьянения у него нет. «Тойота» зацепила четыре машины: две «Хонды», «Ниву Шевроле» и «Ниссан» и въехала в стену гаража. Никто не пострадал, от госпитализации виновник аварии отказался, — подтвердили в областном ГИБДД.

Предусмотрительно кто-то, видимо, хозяин гаража оставил записку - автомобиль убирать нельзя, иначе рухнет кирпичная стена. И написал номер телефона на всякий случай.