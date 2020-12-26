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Сколько умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 26 декабря выявили в Новосибирской области, назвал оперштаб

13:43 26.12.2020 Фото: Nso.ru
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Всего в регионе зарегистрировано 27 115 случаев COVID-19, в том числе у 1590 детей. 23 131 пациентов выписан с выздоровлением. Скончались 925 человек.

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160 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 26 декабря выявили в Новосибирской области, назвал оперштабРастет число зараженных коронавирусом в Бердске: Новые случаи за сутки на 26 декабря назвал оперштабЕщё 972 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 26 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 27115 случаев COVID-19 (+160 за сутки), в том числе у 1590 детей. 23131 человек выписан с выздоровлением (+231 за сутки).

Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 23 года, 26 лет, 60 лет, 79 лет, 84 года и женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 925 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 169 человек. На ИВЛ — 47 пациентов.

Госпитализирован 21 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2100.

В больницы районов области госпитализированы 1 237 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 1057107 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 7604 жителя региона, 78326 человек сняты с меднаблюдения.

COVID-19 ИВЛ коронавирус стационар умерли
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