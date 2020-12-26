Экстренно сели Boeing-737 и CRJ-100 с пассажирами на борту в аэропорту Екатернбурга

В Екатеринбурге вынужденно сели два пассажирских самолета

В Екатеринбурге экстренную посадку совершил самолет Boeing-737 «Победы», который вылетел из аэропорта Кольцово по маршруту в Краснодар. Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, на борту судна было 6 членов экипажа и 148 пассажиров, в том числе 9 детей. Инцидент произошел в 05:30 утра.

- Причина нештатной ситуации - сработка сигнализации противообледенения двигателей, - отметили в надзорном ведомстве.

А уже через три часа в аэропорт уральской столицы вынуждено сел борт CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», следовавший из Тюмени в Воронеж.

- На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе 5 детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, - добавили в ведомстве.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.