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Экстренно сели Boeing-737 и CRJ-100 с пассажирами на борту в аэропорту Екатернбурга

14:01 26.12.2020 Фото: pexels.com
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Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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В Екатеринбурге вынужденно сели два пассажирских самолета

В Екатеринбурге экстренную посадку совершил самолет Boeing-737 «Победы», который вылетел из аэропорта Кольцово по маршруту в Краснодар. Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, на борту судна было 6 членов экипажа и 148 пассажиров, в том числе 9 детей. Инцидент произошел в 05:30 утра.

- Причина нештатной ситуации - сработка сигнализации противообледенения двигателей, - отметили в надзорном ведомстве.

А уже через три часа в аэропорт уральской столицы вынуждено сел борт CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», следовавший из Тюмени в Воронеж.

- На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе 5 детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, - добавили в ведомстве.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Boeing-737 пассажир посадки самолет сигнал экипаж
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