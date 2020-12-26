Ранены четверо во время стрельбы в Берлине. Стрелков ищут на вертолетах

Пострадавших обнаружили в центре города, недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Полиция ведет поиски участников расстрела.

Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

В центре Берлина произошла стрельба, ранены четыре человека, передает Reuters со ссылкой на полицию.

Как пишет Berliner Morgenpost, инцидент произошел в столичном районе Кройцберг. Троих раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), еще одного — в находящемся неподалеку Ландвер-канале, он получил травму ноги.

Причина случившегося пока неизвестна, сообщает Berliner Morgenpost, ведутся поиски возможных участников стрельбы, для этого задействовали вертолет.