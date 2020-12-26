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Ранены четверо во время стрельбы в Берлине. Стрелков ищут на вертолетах

14:36 26.12.2020 Фото: Твиттер
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Пострадавших обнаружили в центре города, недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Полиция ведет поиски участников расстрела.

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Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

В центре Берлина произошла стрельба, ранены четыре человека, передает Reuters со ссылкой на полицию.

Как пишет Berliner Morgenpost, инцидент произошел в столичном районе Кройцберг. Троих раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), еще одного — в находящемся неподалеку Ландвер-канале, он получил травму ноги.

Причина случившегося пока неизвестна, сообщает Berliner Morgenpost, ведутся поиски возможных участников стрельбы, для этого задействовали вертолет.

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