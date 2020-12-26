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Заставят ли писать итоговую контрольную по истории школьников, ответил министр Кравцов

15:48 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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По его словам, знание истории своей страны - это необходимая вещь для каждого ученика, и в этом плане школа должна дать и будет давать максимум возможностей для школьников.

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Министр просвещения считает, что знание истории своей страны - это необходимая вещь для каждого ученика

Обсуждается введение ЕГЭ или итоговой контрольной работы по истории России. Нужно ли выпускникам еще одно обязательное испытание? Не превратится ли оно в формальность, как итоговое сочинение? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: Прежде всего отмечу, что знание истории своей страны - это необходимая вещь для каждого ученика, и в этом плане школа и система образования должна дать и будет давать максимум возможностей для школьников. Более того мы не должны допускать таких вещей как искажение исторических фактов. В Год памяти и славы я хочу особо подчеркнуть это, знание истории будет и дальше одним из стержней школьной программы.

Каких-то дополнительных, новых итоговых контрольных работ в ближайшее время не планируется. Но что такое общее образование? Это не формальная сдача экзаменов. Приведу один пример. В год 75-летия Победы в Великой отечественной войне мы вручали награды школьникам - победителям конкурса сочинений "Без срока давности". Это невероятно глубокие работы, то как ребята описывают, передают подвиги своих бабушек и дедушек. И в целом мы видим интерес у подрастающего поколения, в последние годы школьники стали больше читать, рассуждать. Мы это видим и по результатам ЕГЭ по литературе, и по русскому языку.

Но хочу повторить еще раз: мы не вводим обязательные контрольные работы по истории или по какому-то другому предмету помимо тех, которые уже есть. Мы не планируем дополнительных оценочных процедур. У нас есть проверочные работы в 4 классах по окончанию года. Есть проверочные работы в 11 классе по тем предметам, по которым не сдаются ЕГЭ. Это было всегда. Без оценки знаний нет образовательного процесса. Но важно, как мы работаем с результатами оценки. Мы не должны сравнивать школы, наказывать учителей. В этом году у нас порядка 300 тысяч учителей прошли подготовку по повышению квалификации. Мы точечно помогаем учителям. А от качества работы учителя зависит качество образования. И я хотел бы искренне поблагодарить всех учителей: прежде всего благодаря их труду в 2020 году образовательный процесс не останавливался.

егэ исторические факты история экзамен Сергей Кравцов
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