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Смертельное ДТП: Водитель Toyota Cresta и пассажир LADA Granta погибли на ночной дороге под Новосибирском

14:49 26.12.2020 Фото: pexels.com
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Иномарка выехала на встречку по неизвестным пока причинам. Водителя отечественного авто госпитализировали с травмами.

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ДТП произошло на практически пустой трассе

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 26 декабря, в 1.50 мужчина 1986 г.р., управляя автомобилем Тойота Креста, двигался со стороны Новосибирска в сторону с. Плотниково. В пути следования на 30 км автодороги К-19Р по неустановленной пока причине выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Лада-Гранта, под управлением мужчины 1997 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончались водитель автомобиля Тойота Креста и пассажир автомобиля Лада Гранта - мужчина 1975 г. р.

Водитель автомобиля Лада Гранта с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

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