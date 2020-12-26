Пригрозила уволить проехавшего остановку водителя автобуса №3 в Бердске директор ПАТП

Пенсионер пожаловался, что нужный автобус не остановился на «ДК». Руководитель муниципального автопредприятия Елена Бороздина разобралась и сообщила телефон, куда можно звонить в подобной ситуации.

Бердчане нередко жалуются на хамство водителей пассажирского транспорта

Директор Бердского пассажирского автопредприятия Елена Бороздина ответила горожанину, который возмутился тем, что автобус проехал мимо остановки.

В «Курьер. Среда. Бердск» обратился Сергей Титов. Он написал, что 19 декабря столкнулся с «откровенным хамством»:

- Мне 70 лет. Стою на остановке ДК. Ожидаю 3 маршрут (в 9.00 отправляется с вокзала). Стою на остановке один. Автобус немного снизил скорость, я направился на посадку, а он, не останавливаясь, по газам и уехал. Ну, конечно, с пенсионера в карман не положишь, пенсионер рассчитывается транспортной картой.

Как позже сообщила директор ПАТП Елена Бороздина, по данному инциденту была проведена проверка.

- Действительно, водитель проехал мимо остановки ДК. В отношении водителя приняты меры дисциплинарного воздействия. Если подобное повторится, это послужит основанием для увольнения водителя. Я приношу Вам извинения за доставленные неудобства. Такое поведение водителей недопустимо, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

Она просит бердчан, ставших свидетелями нарушений со стороны водительского состава, обращаться по телефону 5-19-20:

- Это позволит оперативно принимать меры.

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