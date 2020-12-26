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Главные мечты 2021 года: Половина россиян загадают желания в новогоднюю ночь

18:23 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Традиция загадывать желания под бой курантов в России остается крайне популярной: ее соблюдают три четверти россиян.

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Россияне обеспокоены своей финансовой грамотностью, даже в предпраздничный период

Почти 40% россиян в наступающем году намерены сформировать финансовую подушку безопасности и научиться правильно распоряжаться деньгами, а еще треть планируют больше времени уделять дому и семье, говорится в исследовании блока "Управление благосостоянием" Сбербанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Цели россиян на 2021 год: 39% - сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30% - больше времени уделять дому и семье", - сказано в исследовании.

Еще 24% опрошенных хотят в наступающем году вести более здоровый образ жизни - заняться спортом, похудеть, правильно питаться или избавиться от вредных привычек, а еще 7% респондентов готовятся совершить крупную покупку.

Непосредственно в новогоднюю ночь почти половина россиян загадают желания, связанные со здоровьем, а пятая часть - с финансами. В то же время желания путешествий и крупных покупок не столь популярны - 7% и 4% соответственно. Традиция загадывать желания под бой курантов в России остается крайне популярной: ее соблюдают три четверти россиян.

"Большинство новогодних желаний и целей традиционно связаны с главными составляющими благосостояния - здоровьем, защитой семьи и дома, финансами. В 2020 году уже 16 миллионов клиентов ежемесячно пользовались сервисами персонального финансового планирования. "Сбербанк страхование жизни" помогла клиентам накопить более 2 миллиардов рублей с помощью накопительного страхования жизни", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

Исследование проводилось в последнюю декаду декабря на портале "Рамблер". В исследовании приняли участие около 6 тысяч пользователей со всей России.

деньги дом новый год семья финансовая подушка цели Сбербанк
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