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Кому досталась победа в международном конкурсе "Город, где хочется жить"

16:28 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва - ориентир для многих мегаполисов.

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Москва—город где хочется жить

Российская столица стала одним из лидеров среди мегаполисов по качеству электронных сервисов и одержала победу на международном конкурсе "Город, где хочется жить", сообщается на сайте мэрии в субботу.

"Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить". Российская столица признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов, а ее проекты названы лучшими инициативами по модернизации городской среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломами конкурса были отмечены такие проекты российской столицы, как mos.ru, "Активный гражданин", "Наш город", городской инвестиционный портал, "Московская электронная школа" ("МЭШ") и мобильное приложение "Моя Москва".

"По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва - ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Согласно сообщению, проекты участников оценивались по качеству и результативности решений, социальному и экономическому эффекту, а также возможности их применения в других регионах. Работы-победители будут включены в "Библиотеку городских практик" конкурса и рекомендованы к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.

город конкурс лидер мегаполис москва
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