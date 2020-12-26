Умер советский разведчик Джордж Блейк, 20 лет работавший двойным агентом

Разведчик Джордж Блейк, по собственным убеждениям перешедший на сторону советской разведки из MI-6, умер на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.
"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - сказал Иванов.
Разведчик умер от старости - у него остановилось сердце.
11 ноября Джорджу Блейку, получившему русское имя Георгий Иванович, исполнилось 98 лет. Он родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, служил в MI-6, но по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Из-за предательства Блейк был приговорен за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось совершить побег и уехать в Россию. Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". В апреле 2011 года состоялась премьера художественно-документального телевизионного фильма "Выбор агента Блейка", в съемках которого принял участие сам Блейк.
Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (с порядковым номером 1).