Умер советский разведчик Джордж Блейк, 20 лет работавший двойным агентом

Он по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки из MI-6, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов.

11 ноября Джорджу Блейку, получившему русское имя Георгий Иванович, исполнилось 98 лет

Разведчик Джордж Блейк, по собственным убеждениям перешедший на сторону советской разведки из MI-6, умер на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - сказал Иванов.

Разведчик умер от старости - у него остановилось сердце.

11 ноября Джорджу Блейку, получившему русское имя Георгий Иванович, исполнилось 98 лет. Он родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, служил в MI-6, но по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Из-за предательства Блейк был приговорен за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось совершить побег и уехать в Россию. Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". В апреле 2011 года состоялась премьера художественно-документального телевизионного фильма "Выбор агента Блейка", в съемках которого принял участие сам Блейк.

Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (с порядковым номером 1).