26.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер советский разведчик Джордж Блейк, 20 лет работавший двойным агентом

17:01 26.12.2020 Фото: © AP Photo
2

Он по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки из MI-6, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов.

% name% title
11 ноября Джорджу Блейку, получившему русское имя Георгий Иванович, исполнилось 98 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер советский разведчик Джордж Блейк, 20 лет работавший двойным агентомУмер от коронавируса бизнесмен-золотодобытчик Владимир Христов. Он возглавлял список ForbesЕщё 604 новостей

Разведчик Джордж Блейк, по собственным убеждениям перешедший на сторону советской разведки из MI-6, умер на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - сказал Иванов.

Разведчик умер от старости - у него остановилось сердце.

11 ноября Джорджу Блейку, получившему русское имя Георгий Иванович, исполнилось 98 лет. Он родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, служил в MI-6, но по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Из-за предательства Блейк был приговорен за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось совершить побег и уехать в Россию. Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". В апреле 2011 года состоялась премьера художественно-документального телевизионного фильма "Выбор агента Блейка", в съемках которого принял участие сам Блейк.

Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (с порядковым номером 1).

разведчик секретные данные умер шпионаж Джордж Блейк Сергей Иванов
Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не каждый может быть разведчиком или шпионом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп на воскресенье 27 декабря 2020 года для каждого знака индивидуально
18:30 26-12-2020
Подробный гороскоп на воскресенье 27 декабря 2020 года для каждого знака индивидуально
Главные мечты 2021 года: Половина россиян загадают желания в новогоднюю ночь
18:23 26-12-2020
Главные мечты 2021 года: Половина россиян загадают желания в новогоднюю ночь
В психиатрической помощи нуждаются россияне. Усовершенствовать ее приказал Мишустин
18:12 26-12-2020
В психиатрической помощи нуждаются россияне. Усовершенствовать ее приказал Мишустин
Впервые секретный истребитель Су-57 приземлился в аэропорту Новосибирска и попал на видео
17:51 26-12-2020
Впервые секретный истребитель Су-57 приземлился в аэропорту Новосибирска и попал на видео
Умер советский разведчик Джордж Блейк, 20 лет работавший двойным агентом
17:01 26-12-2020
Умер советский разведчик Джордж Блейк, 20 лет работавший двойным агентом
Как вырастут платежи за услуги ЖКХ для жителей Москвы уже с 1 января 2021 года. Ждите новые платежки
17:00 26-12-2020
Как вырастут платежи за услуги ЖКХ для жителей Москвы уже с 1 января 2021 года. Ждите новые платежки
Подробности и кадры с места смертельного ДТП с пассажирским автобусом и фурой DAF появились у "Курьер. Среда. Бердск"
16:41 26-12-2020
Подробности и кадры с места смертельного ДТП с пассажирским автобусом и фурой DAF появились у
БердскДо какой даты можно подать заявление на новую выплату от Путина на каждого ребенка, заявление ПФР
16:30 26-12-2020
До какой даты можно подать заявление на новую выплату от Путина на каждого ребенка, заявление ПФР
Кому досталась победа в международном конкурсе "Город, где хочется жить"
16:28 26-12-2020
Кому досталась победа в международном конкурсе
БердскГрафик работы касс РКЦ по оплате услуг ЖКХ в Бердске на Новый год стал известен 1
16:01 26-12-2020
График работы касс РКЦ по оплате услуг ЖКХ в Бердске на Новый год стал известен