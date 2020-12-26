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Впервые секретный истребитель Су-57 приземлился в аэропорту Новосибирска и попал на видео

17:51 26.12.2020 Фото: Скриншот
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Предположительно, в Толмачево самолет совершил транзитную посадку. К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.

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Истребитель Су-57 сел под Новосибирском

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, полученный Воздушно-космическими силами (ВКС) России, показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал пользователь wizarden1.

На видео, сделанном 25 декабря, показан самолет в новосибирском аэропорту Толмачево. «Транзитная посадка при перелете с завода в Комсомольске-на-Амуре к месту службы», — отмечается в подписи к ролику.

В настоящее время первый серийный Су-57 находится в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область). Там данный самолет «будет использован для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения». Первый серийный Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.

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