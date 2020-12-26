Почти Якутия: до -46 градусов опустится ночью температура в Бердске. Держитесь!

Температура воздуха ночью -41, -46 °С, местами -34, -39 °С, днем -33, -38 °С, местами -25, -30 °С.

26 декабря уже вечером -38 Метеорологическая обстановка: малооблачно, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -41, -46 °С, местами -34, -39 °С, днем -33, -38 °С, местами -25, -30 °С.

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