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Почти Якутия: до -46 градусов опустится ночью температура в Бердске. Держитесь!

21:39 26.12.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Температура воздуха ночью -41, -46 °С, местами -34, -39 °С, днем -33, -38 °С, местами -25, -30 °С.

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26 декабря уже вечером -38

Метеорологическая обстановка: малооблачно, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -41, -46 °С, местами -34, -39 °С, днем -33, -38 °С, местами -25, -30 °С.

аномальный холод погода
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